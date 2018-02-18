蔡英文发红包 5分钟内接连遭2名男子高喊“下台”

原标题：蔡英文彰化南瑶宫发红包 5分钟内接连遭两男子高喊“下台”

蔡英文遭戴口罩男子喊“下台”。这名男子随即被安保人员架走。

[环球网综合报道]据台湾“联合新闻网”2月18日报道，台湾地区领导人蔡英文当天中午在彰化南瑶宫发放1500个红包，但在距活动结束不到5分钟时，接连遭两名男子高声喊“下台”。两男子迅速被安保人员架走。活动未受影响，待红包发完后，蔡英文驱车离去。台警方表示，这两名男子有表达言论的自由，便立即将其释放。

报道称，有民众在昨日22时30分便到活动地点排队。彰化警方今天一早就部署约500名警力，并将“陈抗区”设在延平公园，且在南瑶宫前广场、南瑶路实施交通管制，确保安全秩序。在蔡英文今日11时30分抵达南瑶宫时，现场排队的队伍长度超过500米。

据报道，蔡英文今天刚发放红包时，现场秩序良好。但在活动快结束之际，先是有一名男子在拿红包时，突然喊“蔡英文下台”。这名男子立即被安保人员架走，蔡英文则继续发放红包。但在不到2分钟的时间内，又有一名男子突然脱去外衣，高喊“蔡英文下台”，该男子被一拥而上的安保人员迅速架离现场。

“联合新闻网”称，现场仍有上百民众没拿到红包，蔡英文约在11时50分驱车离去。

责任编辑：张岩