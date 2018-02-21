党报谈冬奥会冰山效应:需足够大众参与和时间累积

原标题：冬奥会的“冰山效应”

冬奥会上，不少奖牌榜前列的代表团都有自己的王牌项目。挪威队目前夺得的11块金牌中，越野滑雪选手拿到5块；美国队拿到的5块金牌有4块来自单板滑雪项目；奥地利队的4块金牌，高山滑雪选手贡献了3块；而荷兰队的6块金牌则全部来自速度滑冰。

这些王牌项目的背后，是各地深厚的运动文化支撑。挪威有句俗话形容人们对滑雪的热爱——“挪威人是穿着滑雪板出生的”。在斯堪的纳维亚半岛长达半年的雪季中，很多挪威人将雪板作为日常生活中的代步工具。在过去的22届冬奥会上，挪威队获得的全部329块奖牌里，越野滑雪就贡献了107块。滑雪之于挪威人，就是生活的一部分。

上世纪60年代诞生于美国的单板滑雪运动，于1998年进入长野冬奥会，目前已经成为雪上金牌大户之一。单板为雪上运动带来了更多时尚与刺激，在青少年中拥有越来越多的拥趸。本届冬奥会单板男子坡面障碍技巧“00后”冠军——美国选手雷·杰拉德，就是在自家后院里开始训练的。

阿尔卑斯山怀抱中的奥地利，在高山滑雪方面有着得天独厚的条件。高山滑雪的另一个名字就是“阿尔卑斯滑雪”，足以说明地域对这项运动的影响之深。而在专攻速度滑冰的荷兰，也有人们习惯在冬天冰冻的运河上出行的说法，滑冰运动在当地受欢迎的程度可见一斑。

冰雪运动的底蕴，主要由气候地理、经济基础、人文传统这3个维度决定。从这3个维度审视，当今冰雪运动强国大致可以分为阿尔卑斯板块、北欧及俄罗斯板块和北美板块。此外，东亚地区的中日韩也在一些项目上具备挑战力。平昌之后，冬奥会就将进入“北京时间”，“3亿人参与冰雪运动”的愿景，正推动我国冰雪运动传统与文化在大众中形成积淀。

如今，北京、上海等地的青少年冰球联赛已初具规模、渐成体系；冬奥会冠军杨扬在上海开设的短道速滑俱乐部有越来越多的孩子们加入；朋友圈里，冬天晒滑雪的更不在少数……“冰冻三尺非一日之寒”，冰雪运动的文化厚势需要足够的大众参与和时间累积，由此形成冬奥会的“冰山效应”——露出水面的尖顶，其实是由水面以下庞大数十倍的体量托举而成。

责任编辑：张建利