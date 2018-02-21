冬奥冠军张虹参加国际奥委会运动员委员会竞选

原标题：让中国体育的声音更加响亮

“我叫张虹，我来自中国，我代表速度滑冰项目……”这是张虹参加国际奥委会运动员委员会换届选举时竞选宣言的一部分。尽管自己在2018年冬奥会的两个比赛项目已经结束，但张虹的“另一场比赛”还未结束，竞选结果将于22日揭晓。

踏上另一个赛场，挑战并不比速滑赛场的小。在这里，张虹的对手包括在6届冬奥会都登上领奖台的意大利雪橇选手佐格勒、3枚越野滑雪世锦赛金牌得主挪威选手雅各布森等6名杰出的冬季项目运动员，7人中将选出2人。

作为即将卸任的运动员委员会委员，前冬奥会短道速滑冠军杨扬在本届冬奥会期间的工作之一便是在投票点值班。来自德国的冰球选手厄霍夫积极参与，“我很早就投了票，国际奥委会中需要有运动员代表发声，捍卫属于运动员的权利。”

为运动员发声，这也是张虹一直致力于的事业，“我从事滑冰运动已经22年，能够代表运动员表达想法是我一直以来的梦想。”张虹说，“运动员是奥运会最重要的组成部分。”

中国选手除了在赛场上争金夺银外，也愿意为国际体坛发展做出自己的贡献。张虹参与竞选，便表明了中国体育渴望在国际体育组织中发出“中国声音”的态度。“中国人能够为世界贡献智慧，也是非常了不起的话语权。”杨扬说，“更重要的话语权不是结果出来后再去抗争，而是参与其中的规则制定。”在一些世界大赛中，多个项目中都不乏对中国选手不利的判罚，这与中国未能参与规则制定而失去先机甚至受制于人不无关系。

帮助运动员更好地规划职业生涯、提高成绩表现等也是运动员委员会的工作之一。杨扬介绍，平昌冬奥会期间运动员委员会将推动“运动员365”计划，覆盖运动员生活、比赛、训练的方方面面。作为奥运会冠军，张虹能够提供丰富的经验。

“体育拥有改变世界的力量”，张虹一直将南非前总统曼德拉的这句名言作为自己的格言，如今她正在努力践行。

责任编辑：张建利