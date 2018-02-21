平昌冬奥会25日闭幕 北京将奉献八分钟文艺表演

原标题：“北京8分钟”少谈古多论今

新华社平昌2月20日电（记者姬烨、王集旻）在25日举行的平昌冬奥会闭幕式上，作为2022年冬奥会东道主的北京将奉献8分钟文艺表演。目前团队成员已抵达前方，正按部就班地进行彩排。主创团队表示，这次从理念到表现手法，都与2004年雅典奥运会闭幕式上的“北京8分钟”有着本质不同，将用高科技的手段展现现代中国，以及中国人民欢迎全世界朋友相聚北京这个主题。

包括总导演张艺谋、主创团队以及演员在内的200多人17日均已抵达平昌，当天晚上就与先期抵达的技术团队在闭幕式举办地平昌奥林匹克体育场进行技术测试。18日晚，他们在该体育场进行了两次独立彩排，21日和23日晚将与韩国闭幕式表演团队进行联合彩排。20日上午，记者在位于江陵的关东大学体育馆里看到，参加本次演出的演员全部为男生，他们正在进行拉伸等体能训练。

2004年雅典奥运会闭幕式“北京8分钟”通过红灯笼、茉莉花等中国元素，首次在奥运会闭幕式舞台上集中展示了中国传统文化。

本次“北京8分钟”总制作人沙晓岚说：“这次的8分钟表演与雅典有着本质区别，从理念到表现手法完全不一样，会有耳目一新的感觉。之前在雅典的8分钟，按照总导演的话，想要在8分钟内把中国灿烂的历史文明都说清楚，其实不太容易。这次路线完全不同，从开始创意时就不再讲5000年文明，而是用现代科技手段，用艺术的手法，来表达中国人民欢迎全世界朋友相聚北京这个主题。这次将会非常唯美、单纯和超前。”

第二次执导“北京8分钟”的张艺谋此前在接受采访时也表示，希望平昌冬奥会闭幕式上的“北京8分钟”可以“更纯粹地回到具体的节目上”，要潜移默化地传递中国文化。他不仅希望传递出当今中国的发展，更要展现中国举办2022年冬奥会的信心，以及中国人欢迎世界朋友来作客的热情。

据了解，本次“北京8分钟”将大量采用新技术，其中包括可移动的装置平台等。沙晓岚介绍说，前期技术团队本月11日就已抵达平昌，待演出设备运抵之后，争分夺秒进行组装测试，现已按照预定时间全部组装完毕。鉴于当地的低温和大风，相关设备在国内均经过抗风抗冻测试，可以在每秒8米的风速和零下25摄氏度的天气条件下正常运转。

在18日晚的首次实地彩排中，团队利用仅有的一个半小时进行了两次合练。“第一遍不太顺利，第二遍已经比较顺利，昨天（19日）上午，我们又进行一次合练，已经很顺利了，”沙晓岚说。由于前期与韩国方面密切联系，在抵达前方之后很快与对方就无线、投影、灯光等方面进行充分沟通，特别是与韩国演出团队就闭幕式的上、下场环节进行了确认。

此前，“北京8分钟”在北京昌平排练，为了尽可能贴近实战，在昌平排练的场地全部按照1：1模拟实际场地布置。为了达到最好的转播效果，他们还与奥林匹克转播公司（OBS）团队进行了很好的沟通，并在昌平排练基地拍摄了录像样片，告诉对方如何以最好的镜头语言呈现“北京8分钟”。

“2008年（北京奥运会开闭幕式）也是OBS这个团队，我们之间很熟悉。OBS看完之后集体鼓掌，认为8分钟做得很优秀，方方面面都很漂亮。”沙晓岚说。

在表演形式上，张艺谋此前透露不一定是传统的唱歌和舞蹈。“冬奥会要表达冬奥元素，我们希望表达滑雪、滑冰这样的姿态，所以在挑选演员时，未必就是舞蹈演员，我们要选有这样（冬季运动）技能的人。”

据了解，本次的演员全部来自北京体育大学，这些学生过去几个月一直在封闭排练。如今“大战”将至，演员邢志伟说：“来到韩国之后有些激动，我们每天都在一块儿生活，大家为参加这次活动感到非常荣幸，将努力为国家争得荣誉。”

责任编辑：张建利