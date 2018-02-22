原标题：澳前外长：澳反华立场是为迎合美国“误入歧途”

[环球时报综合报道]21日，澳大利亚总理特恩布尔启程前往美国访问，从他出发前几天开始，两国舆论就不断鼓吹“抗衡中国”的论调。澳媒披露，澳方正与美国、日本和印度商讨推出一个联合基础设施计划，以与中国“一带一路”倡议竞争，抗衡北京的影响力。

一年多前，特恩布尔曾被上任之初的特朗普“怒摔”电话；如今，作为美国“印太战略”的急先锋，澳方越来越会哄“大哥”开心了。然而，拉帮结派对澳大利亚自身以及它口口声声的“亚太安全”真的好吗？“澳大利亚的反华立场，是为迎合特朗普而误入歧途的尝试。”澳大利亚前外长鲍勃·卡尔撰文批评说，如果堪培拉要跟着华盛顿“你去哪儿我就去哪儿”，那它已经走向了极端。

对于美澳日印酝酿的联合基础设施计划，一些分析并不看好。俄罗斯《生意人报》21日援引卡内基莫斯科中心主任加布耶夫的话说：“很显然，四国提出的这一计划旨在对抗中国的战略。然而很难相信，这一计划在特朗普执政时期能够实现。特朗普已宣布削减许多对外项目。对抗‘一带一路’最有效的方法是完成TPP的建设，但特朗普政府宣布，这一协定不符合美国的利益，并退出了谈判。”俄罗斯卫星通讯社援引专家的话称，那些与中国在“一带一路”框架下合作的国家不愿站在美国一边反对中国，它们不想成为美国加强自己在本地区地位的工具。

“中国提出的‘一带一路’倡议不存在任何排他性，根本不存在所谓的竞争或者替代概念。”中国人民大学国际关系学院副教授刁大明21日对《环球时报》记者表示，“一带一路”倡议本着共商、共建、共享的原则欢迎包括美澳日印等世界各国和地区的参与。如果美澳日印做的事情，与“一带一路”的理念一致，那就是响应中国号召、共同构建人类命运共同体的积极努力的体现。如果他们做的事情，与“一带一路”的理念背道而驰，那就不是“竞争”或“替代”的问题，而是与世界潮流背道而驰的问题了。

针对美澳日印在安全合作上的强化，刁大明认为，的确有在地区安全议题上落实所谓“印太”概念的意味，但考虑到各种因素，这个所谓的“四国联盟”是否能最终成形还有很大的疑问。特朗普政府在经济上无法回应盟国诉求，也不愿意分担盟友的安全责任，只希望盟友协助其维持在亚太的主导地位。其他三国也各怀心事。

“澳大利亚的反华立场，是为迎合特朗普而误入歧途的尝试。”澳大利亚前外长、悉尼科技大学澳中关系研究院院长鲍勃·卡尔20日在香港《南华早报》撰文说，在过去12个月里，特恩布尔把澳大利亚定位为最反华的美国盟友。堪培拉可能天真地认为，在特朗普的领导下，华盛顿看起来摇摆不定，因此，澳大利亚必须更加疯狂地结盟表忠心。“你去哪儿我就去哪儿”成了这种情绪的表达。如果是这样，那么它已经走向了极端。

[环球时报驻澳大利亚、日本、新加坡特约记者 李斯 李珍 辛斌 环球时报记者 邢晓婧 魏辉 柳玉鹏]

责任编辑：初晓慧