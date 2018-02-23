原标题：俄军为高级指挥员配加密手机 解放军也有类似产品

[环球网军事2月23日报道 环球时报特约记者 石留风]俄罗斯《消息报》22日称，俄罗斯国防部日前开始为军队高级指挥官配备价值11.5万卢布（约合人民币1.29万元）的加密手机。这再度引起人们的好奇：这么贵的军用保密手机到底有多牛？

军用保密手机，是专门针对军队用户开发的保密移动通信终端，需要同时满足作战指挥、加密通话、抗毁防护等多重特殊性能要求。《消息报》称，2017年年底，俄国防部开始向“能够查看最高级别保密文件”的军队指挥官发放M-663S“阿特拉斯”加密手机。该手机的所有设备硬件及操作系统完全由俄罗斯独立生产，能借助俄罗斯国内外民用通信网络进入俄方的加密军事通信线路中。报道称，M-663S价格高昂，但军事机密的遗失将导致“更昂贵的代价，甚至生命的丧失”。

俄军对保密手机的重视并不是个案。美国《海上力量》网站2014年称，美国海军陆战队有11083名保密手机“特权用户”，享受国家付费的语音和数据服务。中国《解放军报》也曾披露，2012年原总后勤部押运部队开始使用配发的军用保密手机。2015年一些部队已经基于智能手机平台开发出集导航、通信、战场态势查询等功能于一体的移动终端并运用于训练和演习实践，发挥出了非常好的效果。

由于无线网络本身的特点，无论手机是否开机，手机周围的信号都会通过无线电磁波泄露出去。而新式军用保密手机通过加装智能保密芯片、使用加密军用网络，可以克服这个问题。例如以色列国防部2014年与摩托罗拉公司签署协议，建立一个由智能手机组成的加密军用网络，确保以军官兵能直接从战场向指控中心发送文本消息、数字媒体和加密电子邮件。这次俄军的保密手机还可以通过网络远程激活“丢失模式”，这样手机内的关键信息将被紧急永久性删除。

军用保密手机区别于民用手机的本质功能，还在于鲜明的作战用途。美国开发的“雷神智能战术系统”，只要在智能手机输入查询要求，就能获得周围2公里范围内所有卫星图像及空中、地面的侦察情报资料。雷神公司开发的安卓军用系统，还能锁定敌军坐标，精确测算风速、重力、地球转速等对弹道的影响，修正射击诸元，甚至遥控火炮与导弹攻击。美军还开发了大量面向军队的智能手机应用程序，2010年，美国国防部下属的国家远程医疗与技术中心推出了一款名为“情绪跟踪器”的应用软件，可获取在外执行任务的军人情绪变化和压力状况，指导士兵进行肌肉放松、心理调适等练习。

责任编辑：初晓慧