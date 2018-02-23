原标题： 香港民建联建议允许港人参军 非硬性规定服兵役

香港此前已成立青少年军总会，培养国家意识。

[环球时报驻香港特约记者 杨伟民]全国两会即将于下月初在北京召开。港媒披露，香港最大政治派别民建联今年提出31项建议及提案，其中最引人关注的就是允许港人参军以及设立“香港村”。

据香港《星岛日报》22日报道，民建联港区人大代表及政协委员将在两会上提交31项提案，让港人享有更多国民待遇及争取便民措施，包括设立渠道让港人申请内地公务员职位、允许港人参军。民建联建议让香港居民入伍加入解放军，初时先允许在内地就读大学的香港学生应征入伍，并提供资助、享受学费减免；如果保留学籍入伍，退役后也可以再入学。政协委员彭长纬称，相信有相当数量的港人希望加入解放军。他还提到，现在港人在内地应征工作手续繁复，内地雇主或因此却步，希望取消港人在内地就业许可制度限制，或大幅简化流程；另设专属渠道便利港人加入内地公务员体系，或到国企及央企工作，增强对国家的认同感。

他们同时提出多项配合大湾区发展的政策，如建议借鉴澳门租借横琴模式，考虑在大湾区内觅地建立“香港村”，兴建拥有医院、商场等配套设施的社区，吸引香港市民到内地居住，相信有助于解开香港土地房屋短缺问题的死结。新任政协委员李慧琼称，现在首要任务是争取中央或省政府愿意觅地与香港探讨建设“香港村”，用于兴建公屋或居屋，当区市民是否有投票权等在下一步考虑中。另一政协委员梁志祥说，如果“香港村”位于高铁一小时生活圈内，估计有助解决本港土地房屋短缺问题。此外，为推动香港创意产业打入内地市场，民建联建议撤销与内地合拍片的演员比例限制，并让中央电视台及广东省内主要频道能“全面在香港落地免费转播”，以“加深香港人对国家和广东省的认识及促进文化交流”。

这不是民建联第一次提出允许港人参军的建议。2011年6月，时任港澳办主任王光亚访港与青年对话时首次表示，相信香港青年有加入解放军或成为中国外交官的可能。新民党当时还发起签名活动，呼吁港人支持解放军开放香港居民自愿参军的资格。长达两个多月的非法“占中”结束后，由于主要参与者为香港青少年，不少学者再度提及让香港青年参与国家建设，包括担任公务员及自愿服兵役，培养国家意识。2015年两会，民建联建议鼓励港人参与国事，包括建议设立制度让港澳居民中的中国公民可自愿应征入伍服义务兵役。时任民建联主席谭耀宗说，此建议是反映一些有兴趣服兵役的年轻人的意见，不是硬性规定港人服兵役，也不是民建联要求青年人服兵役，“若有香港青年有兴趣想参军服务国家，为何不可以给他们一个选择呢？”

据了解，因为我国的兵役法目前不是在香港适用的全国性法律，所以就没有港人参军的法律依据。香港特别行政区《基本法》的附录收录了一些在香港适用的全国性法律，比如有关国旗、国徽、国歌的法律。在2015年1月的国防部例行记者会上，国防部发言人曾表示，我国的兵役法不是在香港适用的全国性法律，港人参军目前还没有相应的法律制度。一些香港市民表达出参军入伍为国防事业贡献力量的意愿。我们对香港民众的爱国热情表示欢迎。

责任编辑：初晓慧