原标题： 美智库：中国4年间新建军舰吨位接近英国海军

[环球网军事2月23日报道]据美国媒体2月22日报道称，国际战略研究所（IISS）2月22日在华盛顿公布2018世界最新军力平衡报告，焦点是美国、俄罗斯和中国的军力和防务评估。专家称如果以舰艇总吨位计算，中国过去四年间建造的海军舰艇的总量接近整个英国皇家海军的规模，已经超过法国海军。

IISS海军与海上安全问题高级研究员尼克·查尔兹（NickChilds）星期三在华盛顿说：“2000年到2017年间，以舰艇总吨位计算，中国已建成的潜水艇、驱逐舰、护卫舰和轻型护卫舰的总量已经超过亚洲三大主要海军（印度、日本和韩国）的总和，值得一提的是，这三个国家本身生产舰艇的实力也是不可小觑的。现在这种生产的速度愈发加快。”跟英国比，过去四年来，以总吨位计算，中国下水的舰艇总量非常接近整个英国皇家海军的规模，已经超过法国海军。

据统计，2007到2017十年间，中国海军服役的驱逐舰数量从6艘增加到16艘，护卫舰数量从2艘增加到27艘，轻型护卫舰从0艘增至2017年的37艘，中国海军预计在2018年还将新增13艘舰艇，舰艇总数量可达93艘。

IISS的报告说，中国首艘055型驱逐舰的作战能力将令任何北约海军停下来思量，预计中国2018年还将有2至3艘055型导弹驱逐舰下水。中国的海军发展不仅局限于航空母舰、主要水面战舰和潜水艇的生产，而是全方位的，包括海上补给系统以及支持保障能力的发展等。总之，他说，中国正在打造远洋海军的各个方面。虽然中国海军在反潜作战能力和两栖攻击方面还存在弱点，但是，中国正在着手弥补。

责任编辑：初晓慧