南京一处化工厂爆炸起火 致3人受伤

原标题：南京一化工厂爆炸起火 致3人受伤
新京报快讯（记者王煜）今日（2月23日）凌晨，南京市化工园区内一工厂发生爆炸起火，造成3人受伤，目前起火原因正在调查中。
新京报记者从南京市119指挥中心了解到，今日0时40分，南京市119指挥中心接报，江苏省南京市化学工业园区白龙路9号德司达南京染料有限公司厂房发生爆炸起火。凌晨3点，现场明火已被扑灭。
经勘查，起火建筑为三层钢结构厂房，起火点位于厂房一层原料区，现场过火面积约500平方米。火灾造成3人受伤，受伤人员被救出后立即送往医院救治。目前，起火原因正在调查中。
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