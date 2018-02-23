新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

南京一处化工厂爆炸起火 致3人受伤

南京一处化工厂爆炸起火 致3人受伤
2018年02月23日 09:23 新京报作者：王煜
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：南京一化工厂爆炸起火 致3人受伤

　　新京报快讯（记者王煜）今日（2月23日）凌晨，南京市化工园区内一工厂发生爆炸起火，造成3人受伤，目前起火原因正在调查中。

　　新京报记者从南京市119指挥中心了解到，今日0时40分，南京市119指挥中心接报，江苏省南京市化学工业园区白龙路9号德司达南京染料有限公司厂房发生爆炸起火。凌晨3点，现场明火已被扑灭。

　　经勘查，起火建筑为三层钢结构厂房，起火点位于厂房一层原料区，现场过火面积约500平方米。火灾造成3人受伤，受伤人员被救出后立即送往医院救治。目前，起火原因正在调查中。

责任编辑：霍宇昂

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区