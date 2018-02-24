陈菊接任“总统府”秘书长？网友:民进党是台悲哀

原标题：陈菊北上接任“总统府”秘书长？ 网友嘲：民进党是台湾的悲哀

[环球网综合报道]昨日台湾当局“内阁”改组无疑给岛内政坛投下一磅重弹，由于现任“总统府”秘书长吴釗燮将出任台涉外部门负责人，因此该职位空缺引发多方猜测。高雄市市长陈菊日前被传将接任“总统府”秘书长，民进党内也评估称，3月民进党初选后，陈菊北上可振奋民进党士气。对此，网友大呼“民进党把地方父母官的职位当作是禁臠了，想怎么换就怎么换？”“民进党才是台湾的悲哀”

陈菊

台湾“中时电子报”2月24日报道称，对于出任“总统府”秘书长一职，陈菊在受访时说“不要急着帮我找工作”，还说“一个做了12年的市长，不会放下高雄市政”。

虽然陈菊尚未点头确认，但台湾《联合报》报道称，民进党现在处于初选阶段，3月9日后结果才出炉，届时，陈菊或将在初选后北上，民进党内盼借改组让民众与绿支持者“有感”，希望创造新话题后再创高峰，让年底选举打出“政绩牌”。

但对于这样的传闻，岛内网友纷纷表示“好可笑”。有网友讽道“民进党把地方父母官的职位当作是禁臠，只要选上了，就是自己的‘领地’，爱怎么换怎么换？！”“果然都是来拼选举的，而不是拼经济的！所以想口袋又好经济的全民可以提早洗洗睡了！”更有网友直接痛批，“民进党治台没半步，选举全步数！台湾的悲哀！”

责任编辑：初晓慧