蔡英文称台经济变好 台网友：我们在同一个时空吗

原标题：台湾经济越来越好？蔡英文一席话让台湾网友“傻眼”

蔡英文（资料图）

[环球网综合报道]“我们活在一个时空吗？”，台湾地区领导人蔡英文昨天在其故乡屏东枫港一席“自我感觉良好”的发言让台湾网友不禁发出如此感叹。那么，蔡英文说了什么呢？

据台“中时电子报”25日报道，蔡英文昨天现身屏东，为德隆宫祈福揭匾。她声称，过去两年台湾经济发展越来越好，农历年前，股市超过万点，失业率17年来最低，台湾拼经济、也拼“改革”。

蔡英文还表示，台湾变得越来越好、越来越进步。虽然“改革”过程辛苦，但只做好，就会更进步。她要乡亲们对台湾要有信心。

对此，台网友傻眼表示，民进党上台后…物价飞涨、薪水倒退、工厂店家倒闭关厂，民不聊生…简直看到鬼了！质疑“我们活在同一个时空吗？”。

还有网友表示，“自认做得很好，为何民调一路走空…”，“过去两年台湾的经济成长越来越好？物价乱涨收入倒退，过去你们说马英九不知民间疾苦，你们现在是不知民间痛苦，你的自我感觉还真是越来越好”、“大过年的，不要再练肖话好吗？”。

责任编辑：桂强