南京一些组织和人士欲对“媚日青年”提公益诉讼

原标题：南京一些组织和人士欲对“媚日青年”提起公益诉讼

两名男子身着侵华日军军装在南京紫金山抗战遗址摆拍合影

新华社南京2月25日电（记者蒋芳）针对两名男子穿着侵华日军军服在南京紫金山抗战遗址摆拍事件，部分南京大屠杀幸存者及遇难者遗属表示强烈不满。记者25日从“维护南京大屠杀历史真相律师大联盟”获悉，律师们已着手研究启动公益诉讼，并呼吁推进相关立法。

头戴侵华日军军帽，手持日本军刀，日本“武运长久”旗帜飘扬，被拍者造型“活泼”，显然以此为乐，如此逼真的“鬼子秀”并非出现在影视作品中，而是摆拍于真实的抗战遗址前，引发舆论哗然，更引发了南京大屠杀幸存者及遇难者遗属的强烈不满。“需要（通过一些方式）对他们进行教育。不但教育他们，也要教育有这种思想的年轻人。”87岁的南京大屠杀幸存者陈德寿说。

对此，南京警方第一时间调查处理，唐某、宗某的行为违反了《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十六条的规定，因构成寻衅滋事被南京市公安局玄武分局依法分别予以行政拘留15日。

然而，仅仅一个“寻衅滋事”“行政拘留”，是否能够真正震慑哗众取宠者？南京市法律援助基金会理事长、江苏法德永衡律师事务所主任谈臻表示，南京市律师协会和法律援助基金会共同发起成立了“维护南京大屠杀历史真相律师大联盟”，近期律师们也从法律层面对此事展开了热烈讨论，但尴尬的是，国内暂时没有专门的相关法律，提起诉讼主体、用怎样的诉讼请求、如何主张权利都面临重重障碍。

谈臻认为，如何对待那段历史悲剧，关系到我们如何建构国家历史和民族记忆。一次次穿鬼子服装招摇的事件，不仅是作秀更是作恶。“随着南京大屠杀死难者国家公祭日的设立，两名媚日青年的行为其实是对国家民族集体意志的挑衅，对公共利益的损害。律师联盟已经开始着手研究，考虑以公益诉讼的形式提起诉讼。”

“媚日青年的行为已深深伤害中国人民的民族情感。”南京民间抗日战争博物馆吴先斌告诉记者，他愿意由民间抗馆作为提起公益诉讼的主体提起诉讼，让两个媚日青年给南京、给全国人民一个交代。

谈臻认为，提起公益诉讼的目的，不仅是为了引起全社会关注，更重要的是推动立法，尤其是在南京这样特殊的城市，应考虑从地方立法的角度推动否认南京大屠杀等历史真相、亵渎烈士及抗战遗址等行为刑事入罪。

责任编辑：刘光博