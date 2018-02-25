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南京一些组织和人士欲对“媚日青年”提公益诉讼

南京一些组织和人士欲对“媚日青年”提公益诉讼
2018年02月25日 19:18 新华网
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　　原标题：南京一些组织和人士欲对“媚日青年”提起公益诉讼

两名男子身着侵华日军军装在南京紫金山抗战遗址摆拍合影两名男子身着侵华日军军装在南京紫金山抗战遗址摆拍合影

　　新华社南京2月25日电（记者蒋芳）针对两名男子穿着侵华日军军服在南京紫金山抗战遗址摆拍事件，部分南京大屠杀幸存者及遇难者遗属表示强烈不满。记者25日从“维护南京大屠杀历史真相律师大联盟”获悉，律师们已着手研究启动公益诉讼，并呼吁推进相关立法。

　　头戴侵华日军军帽，手持日本军刀，日本“武运长久”旗帜飘扬，被拍者造型“活泼”，显然以此为乐，如此逼真的“鬼子秀”并非出现在影视作品中，而是摆拍于真实的抗战遗址前，引发舆论哗然，更引发了南京大屠杀幸存者及遇难者遗属的强烈不满。“需要（通过一些方式）对他们进行教育。不但教育他们，也要教育有这种思想的年轻人。”87岁的南京大屠杀幸存者陈德寿说。

　　对此，南京警方第一时间调查处理，唐某、宗某的行为违反了《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十六条的规定，因构成寻衅滋事被南京市公安局玄武分局依法分别予以行政拘留15日。

　　然而，仅仅一个“寻衅滋事”“行政拘留”，是否能够真正震慑哗众取宠者？南京市法律援助基金会理事长、江苏法德永衡律师事务所主任谈臻表示，南京市律师协会和法律援助基金会共同发起成立了“维护南京大屠杀历史真相律师大联盟”，近期律师们也从法律层面对此事展开了热烈讨论，但尴尬的是，国内暂时没有专门的相关法律，提起诉讼主体、用怎样的诉讼请求、如何主张权利都面临重重障碍。

　　谈臻认为，如何对待那段历史悲剧，关系到我们如何建构国家历史和民族记忆。一次次穿鬼子服装招摇的事件，不仅是作秀更是作恶。“随着南京大屠杀死难者国家公祭日的设立，两名媚日青年的行为其实是对国家民族集体意志的挑衅，对公共利益的损害。律师联盟已经开始着手研究，考虑以公益诉讼的形式提起诉讼。”

　　“媚日青年的行为已深深伤害中国人民的民族情感。”南京民间抗日战争博物馆吴先斌告诉记者，他愿意由民间抗馆作为提起公益诉讼的主体提起诉讼，让两个媚日青年给南京、给全国人民一个交代。

　　谈臻认为，提起公益诉讼的目的，不仅是为了引起全社会关注，更重要的是推动立法，尤其是在南京这样特殊的城市，应考虑从地方立法的角度推动否认南京大屠杀等历史真相、亵渎烈士及抗战遗址等行为刑事入罪。

责任编辑：刘光博

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