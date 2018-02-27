三部委：普通话普及率将纳入扶贫绩效工作考核

原标题：扶贫要过语言关 普通话普及率将入扶贫工作绩效考核

新京报快讯（记者 王俊）日前，教育部、国务院扶贫办、国家语委印发《推普脱贫攻坚行动计划（2018-2020年）》。《计划》强调，要将普通话普及率的提升纳入地方扶贫部门、教育部门扶贫工作绩效考核；新录用的各级各类学校教师普通话水平必须达到国家规定的等级标准。

《计划》提出，到2020年，贫困家庭新增劳动力人口应全部具有国家通用语言文字沟通交流和应用能力，现有贫困地区青壮年劳动力具备基本的普通话交流能力，当地普通话普及率明显提升。

《计划》明确，将普通话普及率的提升纳入地方扶贫部门、教育部门扶贫工作绩效考核，列入驻村干部和驻村第一书记的主要工作任务，力求实效。综合人口、经济、教育、语言等基础因素和条件保障，聚焦普通话普及率低的地区和青壮年劳动力人口，将普通话学习掌握情况记入贫困人口档案卡，消除因语言不通而无法脱贫的情况发生。

具体措施方面，《计划》要求，要对不具备普通话沟通能力的青壮年农牧民进行专项培训，使其具有使用普通话进行基本沟通交流的能力。每个行政村举办“人人通”推普脱贫培训班，由驻村干部和村民委员会负责组织村民集中开展普通话专项学习培训。鼓励村民借助信息化学习工具和资源自主学习普通话。由当地县级教育（语言文字工作）部门协助组织师资定期给培训班授课。经过培训考试合格的学员，落实相关资助政策，并由扶贫部门优先推荐就业、学习机会。

《计划》也对公务员、教师的普通话水平提出明确要求：各级新录用公务员应当具备相应的普通话水平，新录用的各级各类学校教师普通话水平必须达到国家规定的等级标准。

具体来讲，要采取多种措施，通过集中学习、“一对一”互帮互学等有效方式，对不具备国家通用语言文字沟通能力的县以下基层干部进行专门培训，力争在“十三五”期内使所有在职干部具备国家通用语言文字应用能力。大力提升教师的国家通用语言文字应用能力，通过脱产培训、远程自学、校本研修、帮扶结对等方式，使所有现任教师的普通话达标，少数民族双语教师具有使用国家通用语言文字进行教育教学的能力，普通话水平达到相应等级。

《计划》还表示，支持各地教育（语言文字工作）部门组织编写针对当地语言和语音特点的普通话培训教材，免费向村民和有学习需要的人群发放。研究开发或引进普通话学习辅助学具或软件，帮助提升学习效率。依托各地师范院校，加强培训基地建设，确保学有所教、教有所据。

责任编辑：张玉