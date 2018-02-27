港珠澳大桥总设计师：工程师也该有自己的节日

原标题：港珠澳大桥总设计师：我们造出桥梁界的瑞士表，工程师也该有自己的节日！

[环球网报道 记者 张骜]环环今天要讲述的，是一位建筑设计师。

桥梁工程师？就是建筑工地上那种一个公文包，一只保温杯，又苦又累的包工头？

朋友对工程师充满误解的话，恰恰证明环环今天的文章有多重要。

我们的主人公，可是一位大牛！他叫孟凡超，是中交公路规划设计院副院长、港珠澳大桥总设计师。

先来说说，咱们的港珠澳大桥，有多牛？

这座全长55公里的大桥是中国交通建设史上的里程碑项目，也震惊了世界工程建筑领域。TA是目前世界上在建的最长跨海大桥，被称为“新的世界七大奇迹”，TA拥有世界上最长的沉管海底隧道，是世界上最具挑战性的超级工程之一。

大桥的设计者是孟凡超。他1978年考入大学，在重庆建筑工程学院读桥梁与隧道专业。据他介绍，当时全国一共就3所学校招这个专业，并不是报考热门。“当时很多社会上的人会说，桥梁、隧道和公路有啥可学的？一个锄头、一个镐，一些简单土工机械就可以了，读什么大学？”孟凡超说，“很多人也没有展望到这个专业会遇到大有可为的时代。”

工程师究竟在做什么？一个锄头、一个镐、搭支架、搬钢筋，就能修桥？

先来看看传统的大桥，你就会知道自己比港珠澳大桥工程师缺少多少想象力了：

千百年来，我国的桥都是像赵州桥、卢沟桥这样的石料拱桥，造价便宜，跨度不大，最长也就几十米。孟凡超从小在家乡看到的也全是石拱桥。

70年代初，国家才慢慢出现了钢筋混凝土材料的桥梁，然后有了T梁桥、慢慢再有了混凝土箱型梁桥。修建模式都是以现场浇筑作业为主、劳动密集型的简单粗放工程管理。环境保护、工人工作条件、工作效率、工程安全等问题都难以保证。

改革开放后的90年代，国家大力发展高速公路事业，桥梁建设提上日程，从此“跨越江河湖海，跨越山峦谷地”的事情成为常态，成为了孟凡超的日常工作。到了港珠澳大桥，想要跨越55公里海洋距离，还要让桥梁设计寿命达120年，依靠传统的桥梁建设技术、结构材料和结构技术进行建造走不通了。

怎么办？孟凡超顶着社会和业界同行的压力，用一年时间说服各方推行自己的创新造桥方案——他要“制造”一座桥。

港珠澳大桥建设几乎用了世界最苛刻的标准。孟凡超举例说，瑞士表之所以牛，是因为它达到了难以企及的高精度，而中国制造的这座港珠澳大桥可以说是世界桥梁建筑中的“瑞士表”，“实现了庞大的桥梁结构构件精度达到毫米级”。

造桥如制表？想不到吧！修桥也是个“流水线”上的精细活，也有装备产业链条！

整个港珠澳大桥的“制造”过程运用的是孟凡超提出的“四化”建设理念——“大型化、工厂化、标准化、装配化”。

具体来说就是，建设时采用大型的施工船舶，大吨位的重型起重装备，大尺度的桥梁、隧道、筑岛构件；现场浇筑施工转化为了工厂化制造，大大减少现场的作业时间、工作量和废物排放量，有利于施工安全与环境保护；对桥梁构件、筑岛构件和隧道构件等采用标准化的现代生产流水线来生产管理，从根本上保证工程质量，同时有效控制成本和工期；把工厂化制造和生产的构件采用大型的装备在现场进行搭积木式的装配化安装，大大缩短海上作业时间。

据说在港珠澳大桥的现场施工，看不到人头攒动的千军万马施工景象，而是为数不多的大型装备在生产作业。

这，就是工业化。

在老外看来，港珠澳大桥的建设过程都是世界顶级，值得竖大拇指。

孟凡超说，现在已经有50多个外国政府、企业、学者考察团先后来观摩学习，其中不乏欧美等制造业强国。美国弗吉尼亚州的切萨皮克湾交通通道业主提前做了很多功课，抱着收集的30来公分高的港珠澳大桥建设材料与中国交建的人员商讨到美国修建桥岛隧工程的相关事宜。挪威、瑞典等欧洲国家的业主考察了很多地方之后来到港珠澳大桥制造现场，立刻拍板合作：“不用找了！走了这么久，终于见到了最好的技术！”

一座大桥，震撼了世界工程界，改变了外界对中国的看法。

孟凡超说，这座大桥只是国家工业化转型的一个缩影。它代表着我国发展的未来方向，工业制造要向智能化迈进，达到高端制造、智能制造。

下一步，孟凡超将目光放在了支撑南海战略和海南发展的琼州海峡通道，关系地区交通经济圈增长极的110公里长的渤海湾通道，还有具有战略性意义的台湾海峡通道等。“这些地方的通道涉及的都不是简单的交通基础设施项目，而是支撑国家发展战略的重大的基础设施项目，也会是全球的超级项目。”他说。

“我今年也接近60了，70岁可能就要退出历史舞台了。”孟凡超表示，国家现在还处在一个向工业化转型、由中等水平向高端发展的阶段，这样的历史责任需要一批有奋斗精神和使命感的青年新一代知识阶层来承担。想到这些，他对现在青少年的职业定位与发展规划表示出担忧：“很多年轻人现在就想抱着学历睡大觉，遇到困难就想躲，一边还希望能出名拿到高收入，可天上不会掉馅饼。”

不仅如此，受这一趋势影响的人群年龄还在变小，很多小孩子谈长大后的理想都是成为明星，而不是工程师。“这与国家和家庭两方面有关，”孟凡超认为，近些年社会流行追星风潮，我们不能否认明星的重要性，但也要呼吁国家调整价值导向，推动人们了解工程师在国家历史发展中起到的重要作用，从小培养孩子拥有社会担当和正确价值观。

在孟凡超看来，工程师阶层代表了一个国家的硬实力。国与国之间真正拼实力较劲的时候，靠的就是这股力量。他希望青年人可以延续工程人刻苦实干的精神，不断积累，逐渐创新。但现在人们对这个行业存在偏见，不够重视。“教师、护士都有自己的节日，可是我们工程师就没有，我认为非常有必要设立一个工程师节。”他笑着说。

孟凡超表示，所有的成功和突破都不是一蹴而就的，我国的建筑业积累了几千年经验教训，才有了现在的雄厚底气迎来高速发展，这正是工程类人才发展的好时候。

“任何一个社会发展阶段都有弄潮儿，有坚持到最后的弄潮儿，也有半途而废的弄潮儿。这就看你愿不愿意参与国家大发展的洪流当中去，抓住机遇，经过层层大浪淘沙。”孟凡超认为，“只有具有眼光、担当和定力的人才能成功，他们也必然会成为社会和国家的中流砥柱精英，也会享受国家发展的成果。”

责任编辑：张玉