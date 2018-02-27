报告称经济越发达地区政商关系越健康 东莞居首位

原标题：报告称经济越发达地区政商关系越健康

近期，媒体报道了多起企业家网上陈情的新闻，各地政商关系如何呢？日前， 中国人民大学国家发展与战略研究院政企关系与产业发展研究中心发布《中国城市政商关系排行榜（2017）》。根据该项研究显示， 内地285个被调查城市中， 政商关系健康指数东莞、深圳、上海、北京和广州排名前五。华东地区的政商关系健康指数表现最佳。

通过对285个城市的研究发现，从行政级别来看，总体上城市的行政级别越高，政商关系健康指数越高。从收入上看，政商关系越是健康的地方，经济发展水平也越高。

政商关系健康指数评价体系分为“亲”和“清”两个评价维度，其中“亲”包括政府对企业的关心、政府为企业提供的各类服务、政府降低企业税费负担；“清”涉及政府对企业的信息公开、政府对企业的廉洁奉公。将分项指标按设定权重加总，得到最终政商关系健康指数。该研究的数据来自采集公开数据、调查数据和网络数据。

责任编辑：张义凌