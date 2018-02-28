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湖南常德翻船事件5人遇难 船主及其老板被控制

湖南常德翻船事件5人遇难 船主及其老板被控制
2018年02月28日 21:19 新京报作者：王煜
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　　原标题：湖南常德翻船事件致5死 相关责任人被控制　

　　新京报快讯（记者王煜）今日（2月28日）晚间，湖南省常德市政府通报致5死沉船事故称，警方已控制失事船舶所属企业法人代表，以及失事船舶所有人。

　　新京报此前报道，2月26日凌晨，湖南常德一艘自卸驳运砂船侧翻。事故发生时，船上共有6人。除1人生还外，其余5人全部死亡。

　　今日晚间，常德市政府新闻办通报称，事故发生后，当地成立调查组进行处置。目前，公安部门已对失事船舶企业汉寿县顺源祥航运公司法人代表，以及失事船舶所有人进行控制，冻结汉寿县顺源祥公司银行账户。目前，常德市政府和相关区县政府正与遇难家属就赔偿问题进行协商处理。

责任编辑：张义凌

常德失事湖南
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