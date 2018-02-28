原标题：国务院学位委员会：2017年129所高校340个学位被撤

新京报快讯（记者 王俊）今天（2月28日），国务院学位委员会公布《下达2017年动态调整撤销和增列的学位授权点名单的通知》。据《通知》，340个学位被撤销，涉及129所学校；此外，87所高校增列184个学位点。

记者梳理发现，从地域来看，北京市撤销的学位点最多，共38个；其次为陕西省，撤销了32个学位点；甘肃省撤销了30个学位点。

从高校来看，广西大学此次撤销了13个学位点，数量最多。其次为兰州大学，撤销12个学位点。此外，西北农林科技大学撤销了14个、福建师范大学和兰州交通大学各撤销10个，西北大学撤销8个，南京大学、石河子大学、广西师范大学、云南大学均撤销7个。

记者注意到，这些撤销学位点数量多的高校，增列学位点也比较可观。兰州交通大学增列9个数量最多；云南大学增列7个学位点，西北农林科技大学增列6个；石河子大学增列6个，福建师范大学5个增列的学位点。

此外，浙江大学、郑州大学各增列了5个学位点，数量居多。

在增列的184个学位点中，北京市数量最多，达20个，河北省增列19个紧随其后，河南省、甘肃省17个，云南省增列16个。

据了解，2015年11月国务院学位委员会下发《博士、硕士学位授权学科和专业学位授权类别动态调整办法》。根据《调整办法》主动撤销的学位授权点在3年内实行有限授权，须停止招生，但保留对已招收研究生的学位授予权。3年期满后完全撤销授权，仍未毕业研究生由学位授予单位转由本单位其他学位授权点培养并授予学位，或向其他学位授予单位申请授予学位。

2016年10月，全国175所高校撤销了576个学位点。

责任编辑：张义凌