民政部:今年曝光的253个涉非法社会组织已取缔4个

原标题：民政部：今年曝光的253个涉嫌非法社会组织已取缔4个
新京报快讯（记者 吴为）记者3月1日从民政部社会组织管理局获悉，该局今年曝光的253个涉嫌非法社会组织目前已取缔4个，包括国防教育宣传活动组委会、中国少儿艺术教育家协会、中国能源装备协作会、中国雷锋基金会。
今年2月，民政部分三批共曝光253个涉嫌非法社会组织，“中国美丽乡村产业发展委员会”、“国际奥林匹克智能机器人协会”、“中国古玩研究院”、“国家职业资格鉴定中心”等在列。这些“山寨组织”多以圈钱敛财为目的，冠名“中国”等字样，有的打着军民融合等国家战略旗号，还有的涉及奥运、电子商务、扶贫、创业等社会热点。
此前，民政部社会组织管理局发布《关于提供非法社会组织活动线索的公告》表示，未经登记擅自以社会组织名义开展活动涉嫌为非法社会组织，提醒公众谨防上当受骗。民政部社会组织管理局欢迎有关单位和个人提供非法社会组织活动线索，提供线索渠道包括登录中国社会组织网（www.chinanpo.gov.cn）首页“投诉举报”专栏，或通过举报邮箱jbshzz@vip.163.com、传真010-58124144，发送相关证据材料。
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