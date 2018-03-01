又1名中国留学生在英失联？驻英使馆：经查无此人

原标题：网传荣姓中国学生在英失联 驻英使馆：经校方核实无此学生

新京报快讯（记者王煜）近日，网传消息称，英国帝国理工学院材料系中国学生荣某失联。今日（3月1日），中国驻英国大使馆通过官方网站通报称，经向校方核实，已确认帝国理工学院材料系没有荣姓学生注册学习，大使馆迄今也未接到荣姓学生家属及亲友的相关求助。

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