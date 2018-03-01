原标题：台重要“友邦”洪都拉斯前第一夫人涉贪腐被捕，25万美元来自台湾。。。

[环球网综合报道]台“友邦”洪都拉斯前第一夫人萝莎（Rosa Elena Bonilla）近日惹了一身麻烦，因涉嫌侵占数百万美元公款，萝莎被警方逮捕。在随后公布的贪污公款明细中，警方意外发现其中有25万美元来自台湾……

萝莎（图中绿衣者）

台湾“中时电子报”1日援引路透社消息称，台“邦交国”洪都拉斯前总统波尔菲里奥・洛沃妻子萝莎日前在家中被警方逮捕，洪都拉斯最高法院表示，萝莎涉嫌在2011至2014年期间共侵占400万美元公款，其中还包含了2013年台湾以人道医疗与救贫名义、向洪都拉斯捐赠的25.5万美元（约161万人民币）的慈善捐款，这些都已成为萝莎中饱私囊的一部分。

洪都拉斯作为台湾在中美洲重要“友邦”，台当局向来颇为重视。2010年，时任洪都拉斯总统的波尔菲里奥・洛沃曾携妻萝莎访问台湾，受到时任台湾地区领导人马英九宴请接见，并获赠“立法院国会外交荣誉奖章”。2017年洪都拉斯举行总统大选，台湾地区领导人蔡英文曾紧急致电洪国总统当选人埃尔南德斯，得知其再次当选，蔡英文松了口气，连连道贺并称“‘台洪关系’要更加紧密”。

但早先，已有媒体爆料称，继巴拿马与台湾“断交”后，洪都拉斯也被传或将与台“断交”。台湾《镜周刊》称，洪都拉斯“驻台使馆”人员在台与友人餐叙时，无意透露部分“（洪都拉斯）驻台使节”可能会在（2017年）7月15日后调离台湾，并赴大陆任职。报道对此称，这恐意味台湾与洪都拉斯也将面临“断交”危险。虽然台涉外部门事后间接否认了该消息，但洪都拉斯的表现显然无法让台当局高枕无忧。

蔡英文在2017年1月出访洪都拉斯时，有媒体就曝光，蔡英文所入住酒店的帐单中“国名”是中国台湾省（Taiwan， Province of China）。对此，台媒酸称，这种做法是被矮化“国格”，岛内“独派”也跳出来抗议，扬言要对方道歉。但岛内网友纷纷讽道“还以为自己是谁？”“别做白日梦了”“看来‘断交潮’又要开始了……”

责任编辑：初晓慧