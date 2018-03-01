村组长因女儿出嫁违规收2人共100元礼金被查处

原标题：临潼一村组长因女儿出嫁违规收100元礼金被查处

2018年春节前夕，为深入贯彻落实党的十九大对加强作风建设提出的新要求、新部署，深入整治“四风”问题，推动作风建设往深处走往实里做，进一步强化警示效果，区纪委决定将近期查处的1起违反中央八项规定精神典型案例予以通报。

穆寨街道姚坡村北岭组组长姚志立违规为其女儿举行出阁宴问题。2017年11月3日，姚志立在家中为二女儿姚露举行出阁仪式期间，违规收取2名管理和服务对象礼金，共计100元。姚志立受到党内警告处分。

以上案例表明，在全面从严治党的高压态势下，仍有部分党员干部不收敛、不收手、顶风违纪。这再次表明“四风”问题具有顽固性反复性，回潮复燃的隐患不容忽视，作风建设永远在路上。全区各级党组织要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实落实全面从严治党主体责任。各级纪检监察机关要继续保持斗争精神、战斗状态和奋斗姿态，紧盯“四风”问题，对违规收礼送礼、公款吃喝、公车私用、公款旅游、滥发钱物，接受可能影响公正执行公务的宴请和娱乐活动安排，在高档小区或写字楼“一桌餐”接受吃请等节日期间易发多发问题，一步不松、半寸不让，发现一起查处一起，并点名道姓通报曝光，强化震慑作用。全区党员干部特别是领导干部要以案为镜鉴，切实汲取教训，自查自省，增强政治定力，把作风建设内化于心、外化于行，带头抵制歪风邪气、弘扬新风正气，发挥“头雁效应”，以实际行动营造风清气正的节日氛围。

华商记者 任婷

责任编辑：张义凌