天津市第三中级人民法院和天津知识产权法庭成立

原标题：天津市第三中级人民法院和天津知识产权法庭挂牌成立

新华社天津3月1日电（记者尹思源、翟永冠）天津市第三中级人民法院、天津知识产权法庭1日挂牌成立。

据介绍，天津市第三中级人民法院将管辖包括滨海新区在内的三个区的司法审判工作，内设天津知识产权法庭。

根据最高人民法院批复，天津知识产权法庭管辖的案件包括：发生在天津市辖区内，有关专利、植物新品种、成电路布图设计、技术秘密、计算机软件、涉及驰名商标认定及垄断纠纷的第一审知识产权民事和刑事案件；发生在天津市第三中级人民法院辖区内有关商标、著作权、不正当竞争、技术合同纠纷的第一审知识产权民事、行政和刑事案件，但由天津市滨海新区人民法院管辖的第一审知识产权民事、行政和刑事案件除外；不服天津市滨海新区人民法院审理第一审知识产权民事、行政和刑事案件的上诉案件。

最高人民法院副院长陶凯元说，设立天津市第三中级人民法院、天津知识产权法庭是建设新型人民法院审判机构、提升司法专业化的有益探索。天津法院要紧紧围绕党和国家工作大局，紧密结合天津的战略定位，牢牢把握正确的政治方向，不断深化改革创新，切实保障创新驱动发展，不断创造和积累可复制、可推广的“天津”经验。

责任编辑：张建利