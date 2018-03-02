新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

云南昭通市巧家县发生2.9级地震 震源深度6千米

云南昭通市巧家县发生2.9级地震 震源深度6千米
2018年03月02日 01:27 中国地震局网站作者：中国地震台网速报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　#地震快讯#中国地震台网正式测定：03月02日01时20分在云南昭通市巧家县（北纬27.10度，东经103.14度）发生2.9级地震，震源深度6千米。（ @震长 @微博云南 ）

责任编辑：桂强

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区