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西藏日喀则市谢通门县发生4.1级左右地震

西藏日喀则市谢通门县发生4.1级左右地震
2018年03月02日 01:31 中国地震局网站作者：中国地震台网速报
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　　#地震快讯#中国地震台网自动测定：03月02日01时27分在西藏日喀则市谢通门县附近（北纬30.18度，东经87.31度）发生4.1级左右地震，最终结果以正式速报为准。（ @震长 ）

责任编辑：桂强

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