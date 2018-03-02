山西团代表抵达两会驻地 89岁代表申纪兰随团报到

原标题：2018全国两会丨89岁的全国人大代表申纪兰抵京报到
3月2日上午11点24分，北京万寿庄宾馆，参加十三届全国人大一次会议的山西团代表抵达驻地，89岁的申纪兰代表随团报到。申纪兰是唯一一位连任十三届的全国人大代表。新京报记者 薛珺 摄影报道
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