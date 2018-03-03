天安门广场和人民大会堂周边道路正临时交通管制

原标题：天安门广场、人民大会堂周边道路正采取临时交通管理措施

新京报快讯（记者 裴剑飞）今日（3月3日）13时，记者从北京市交管局获悉，目前天安门广场、人民大会堂周边道路正在采取临时交通管理措施。市交管局即将对部分道路分时、分段采取交通管理措施，请广大驾驶员尽量避开长安街及其延长线、前三门大街。

以下为即将釆取交通管理措施的路段：

北五环东段顾家庄桥至五元桥内环方向，京密路五环至大山子进京方向，机场高速五环至二环进京方向，东二环北段北向南；东南五环荣华桥至大羊坊桥外环方向，京沪高速五环至三环进京方向，东三环南段南向北，建外大街东向西；西五环永引桥至晋元桥北向南，阜石路五环至四环西向东，西四环定慧桥至五棵松桥北向南；中关村大街北向南，学院南路西向东，大柳树路北向南，车公庄大街西向东，西二环北段北向南；长安街及其延长线、前三门大街等路段。

车辆可以绕行北四环、学院路、鼓楼外大街、东四环、西大望路、姚家园路、朝阳北路、通惠河北路、广渠路、两广大街、榴乡路、莲石路、阜成路、平安大街、蓝靛厂南路等相邻道路，也可以选择公共交通出行。

责任编辑：张玉