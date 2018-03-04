火箭专家：预计2030年前后我国可发射重型火箭

原标题：2018全国两会丨中国运载火箭技术研究院院长李洪：预计2030年前后可发射重型火箭

新京报快讯（记者王梦遥）今日（3月4日），全国政协委员、中国运载火箭技术研究院院长李洪在接受新京报记者采访时表示，预计在2030年前后，我国可以实施重型火箭的发射和运行，届时低轨进入空间的能力与现在的长征五号相比将提升4倍以上。

美国当地时间2月6日，世界现役最强大的重型运载火箭“猎鹰重型”携带着一辆特斯拉跑车发射升空，火箭高70米、宽12.2米，由3枚“猎鹰9”火箭捆绑而成，拥有27个发动机，其近地面轨道有效载荷为63.8吨。“猎鹰重型”的发射消息引发全世界对重型火箭的关注，同时不少人也有疑问，“猎鹰重型”对我国火箭领域的发展有何启发？

李洪告诉新京报记者，“猎鹰重型”的发动机并不先进，在我国所有运载火箭的型谱当中也可以达到同样的能力，“差距在哪儿呢，它发动机的性能和特点决定了它可以变化推力，但我们的发动机目前还没有这么大的变推力，采取系统的方案进行回收。”

李洪还提到，“猎鹰重型”值得学习的还有安全性方面的设计和考虑，比如无人值守，“目前我们新一代的火箭已经朝着这个方向走，但是上一代的火箭还做不到。整体来讲，‘猎鹰重型’在集成创新理念和方法上值得我们学习和借鉴。”

在业界看来，未来人类建造空间太阳能电站、深空探测、太空移民等都离不开重型运载火箭，重型火箭甚至决定了未来人类能在太空走多远。

关于我国的重型火箭发射时间表，李洪说，目前主要是在技术上做准备，也就是开展先期研究，在核心技术、核心材料、核心工艺方面作出突破，“我判断在2030年前后，可以实施我国重型火箭的发射和运行，届时低轨进入空间的能力跟现在的长征五号相比将提升4倍以上。”

按照规划，我国的重型运载火箭箭体直径近10米，全箭总长近百米，运载能力是现有中国火箭最大运载能力的4倍多，将达到百吨级，可以满足未来我国深空探测、载人月球探测等重大航天发射的任务需求。

2017年7月2日，我国发射的长征五号遥二火箭飞行出现异常，发射任务失利。李洪今日告诉新京报记者，目前火箭失利原因已经查明，正在做改进和验证工作，预计今年年底进行恢复性发射试验。

责任编辑：张义凌