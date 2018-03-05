原标题：2018“地球一小时”熄灯仪式于3月24日举行

新京报快讯（记者信娜）记者今日从世界自然基金会（WWF）了解到，2018年“地球一小时”中国主题为“开启我的60+生活”，活动熄灯仪式时间为3月24日20时30分。世界自然基金会（瑞士）北京代表处首席代表卢思骋说，希望引导公众通过超越“60分钟”的思考和行动，把为地球生态环境健康和人类未来所要做的努力转变成一种日常的生活方式。

据介绍，“地球一小时”是由WWF发起的环保公益运动。首次活动于2007年3月31日在澳大利亚悉尼展开，目前，该活动已覆盖超过180个国家与地区，7000多个城市。今年是“地球一小时”进入中国的第10年。

在2017年发布的《可持续生活指南》基础上，2018年“地球一小时”提出5个领域、20种具体的绿色行为方式，包括减少塑料、绿色消费等。本次活动主题中的“60+”，即指超越60分钟的思考和环保行动转变。

记者了解到，2018年“地球一小时”推广期间，将通过商超、酒店、餐饮、外卖平台、电商平台等渠道，将“60+生活方式”在生活应用场景中零距离地传递至公众，从而引导公众转变意识和行为。

责任编辑：张玉