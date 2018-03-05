台湾成语词典乱解“航空母舰”:形容女人身躯庞大

原标题 岛内成语词典乱解“航空母舰” 网友批：歧视还嘴硬

[环球时报综合报道]据东森新闻云3日报道，台“教育部”委托“国家教育研究院”维护的“网络成语典”闹出笑话。有网友查询“航空母舰”一词时发现，解释是“形容女人身躯庞大”。网友认为这涉及歧视，“若形容男人，是不是要用航空父舰？”

根据该成语典的查询结果，“航空母舰”的释义有两种：1。能载运轰炸机、鱼雷机及战斗机等攻击武器的大型军舰；2。形容女人身躯庞大。造句：“她的身材，真像航空母舰。”对此，岛内网友批评称，“用航空母舰形容女人的身躯庞大？女生听了会气炸”“台湾有这种教育部，难怪教育这么失败”。

词典总编辑许学仁解释称，“航空母舰”的解释来自媒体报道，是一种比喻，并无歧视意味，实际使用要看语境；台湾“国教院”也称，这属于客观记录当时存在的语言用法。这样的解释，被网友怒批为“歧视还嘴硬”。

责任编辑：张岩