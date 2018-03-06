证监会副主席阎庆民:支持新经济将会考虑制度创新

原标题：2018全国两会丨证监会副主席阎庆民：支持新经济，将会考虑一系列制度创新

新京报快讯（记者侯润芳 王全浩）3月6日下午，证监会副主席阎庆民参加政协经济界联组讨论前接受了媒体采访，对于资本市场支持新经济企业的问题，阎庆民表示，在支持新经济方面，将会考虑一系列制度创新。例如，可能会对盈利要求进行调整，主要看公司发展的“技术参数”是否跟产业未来发展一致。对于同股不同权的境外上市企业回归A股，也可能会作出制度安排。 另外，阎庆民还表示，新经济企业的认定标准还需要各部门研究确定。

对于投资者保护问题，阎庆民表示，证监会将按照年初工作会议的安排，继续从制度、法律层面加强建设，督促市场主体履行职责，对保荐机构、中介机构从严监管。

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责任编辑：张玉