最高检:八类司法过程陷困境未成年人将获司法救助

原标题：最高检：八类司法过程中陷困境未成年人将获国家司法救助

新京报快讯（记者倪伟）记者今天从最高人民检察院获悉，《最高人民检察院关于全面加强未成年人国家司法救助工作的意见》日前印发，八类因本人或其抚养人遭受不法侵害等陷入困境的未成年人将获国家司法救助，救助金额一般以案件管辖地所在省份上一年度职工月平均工资为基准确定。

救助金额以管辖地省份上年职工月均工资为基准

根据《意见》，对八类未成年人，案件管辖地检察机关应当给予救助：受到犯罪侵害致使身体出现伤残或者心理遭受严重创伤，因不能及时获得有效赔偿，造成生活困难的；受到犯罪侵害急需救治，其家庭无力承担医疗救治费用的；抚养人受到犯罪侵害致死，因不能及时获得有效赔偿，造成生活困难的；家庭财产受到犯罪侵害遭受重大损失，因不能及时获得有效赔偿，且未获得合理补偿、救助，造成生活困难的；因举报、作证受到打击报复，致使身体受到伤害或者家庭财产遭受重大损失，因不能及时获得有效赔偿，造成生活困难的；追索抚育费，因被执行人没有履行能力，造成生活困难的；因道路交通事故等民事侵权行为造成人身伤害，无法通过诉讼获得有效赔偿，造成生活困难的；其他因案件造成生活困难，认为需要救助的。

关于救助标准，《意见》明确，以案件管辖地所在省、自治区、直辖市上一年度职工月平均工资为基准确定救助金，一般不超过三十六个月工资总额。对身体重伤或者严重残疾、家庭生活特别困难的未成年人，以及需要长期进行心理治疗或者身体康复的未成年人，可以突破救助限额。

检察机关可为无监护人未成年人指定监护人

最高检刑事申诉检察厅负责人介绍，《意见》并未强调以支付救助金为主要方式，而是坚持经济救助和其他相应方式救助并用并重，积极推动落实经济救助、思想疏导、心理治疗、教育帮扶、身体康复、法律援助、技能培训、社会救助等相结合的综合救助方式。

除救助金之外，《意见》提出，对某些因案件陷入困境的未成年人，检察机关可以给予相应方式帮助：对遭受性侵害、监护侵害以及其他身体伤害的，进行心理安抚和疏导；对出现心理创伤或者精神损害的，实施心理治疗。没有监护人、监护人没有监护能力或原监护人被撤销资格的，检察机关可协助开展生活安置、提供临时照料、指定监护人等。

教育方面，检察机关对未完成义务教育而失学辍学的未成年人，可以帮助重返学校；对因经济困难可能导致失学辍学的，推动落实相关学生资助政策；对需要转学的，协调办理相关手续。

对因身体伤残出现就医、康复困难的未成年人，检察机关可以帮助落实医疗、康复机构，促进身体康复。对因身体伤害或者财产损失提起附带民事诉讼的，可帮助获得法律援助；对单独提起民事诉讼的，协调减免相关诉讼费用。对适龄未成年人有劳动、创业等意愿但缺乏必要技能的，检察机关可协调有关部门提供技能培训等帮助。对符合社会救助条件的，可给予政策咨询、帮扶转介，帮助协调其户籍所在地有关部门按规定纳入相关社会救助范围等。

《意见》还对“二次伤害”发出提醒，要求各级检察机关树立特殊保护、及时救助理念，要根据未成年人身心特点和发展需要，给予特殊、优先和全面保护。既立足于帮助未成年人恢复正常生活学习，也应尊重未成年人的人格尊严、名誉权和隐私权等合法权利，避免造成“二次伤害”。

责任编辑：张玉