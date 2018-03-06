全国人大代表朱国萍:勿让老年人在智能化时代掉队

原标题：2018全国两会丨全国人大代表朱国萍：不要让老年人在智能化时代掉队

新京报快讯（记者沙雪良）今天下午，十三届全国人大一次会议上海代表团举行全体会议，审议政府工作报告，会议对境内外记者开放。全国人大代表、上海市长宁区虹桥街道虹储居委会党总支书记朱国萍在审议中提出，信息化时代，不应该抛弃越来越大的老年人群体。

“智能化趋势下，老年群体不容忽视。”朱国萍列举了老年人当前遇到的种种烦恼：到银行不会用自助机，排队吃不消；路边打车很久打不到，干着急；子女买智能家电，操作复杂，功能繁多，基本成了摆设；最要命的是去医院看病，不会网上预约，专家门诊基本没戏。即便是打电话让子女预约成功了，到医院还要求出示预约手机。

“这些新烦恼，老年人多多少少都能碰到。”朱国萍提出，信息化时代，不应该抛弃越来越大的老年人群体。市场上不断推出的新科技，老人要么没人教，要么搞不懂，要么学不会。

朱国萍建议，保留一点传统渠道，比如医院设立老年人预约绿色通道、各种新应用要照顾老年人的习惯和感受。同时，居委会也可以发动年轻干部、志愿者帮助老年人，“不要让老年人在智能化时代掉了队，让他们能安享晚年。”

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责任编辑：张玉