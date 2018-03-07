港媒:北京中关村推绿卡“直通车” 吸引全球人才

原标题：港媒：中关村推出绿卡“直通车” 努力吸引全球人才

资料图：2016年3月1日，在北京市公安局出入境管理局中关村外国人服务大厅，工作人员在为外籍人士办理业务。 新华社记者 李文 摄

参考消息网3月7日报道 港媒称，为招募有技能的专业人士，北京将让志在成为“中国硅谷”的中关村高层次人才的外籍配偶和子女可以通过简化程序申请永久居留证，这一福利类似于目前为外籍专家放宽的条件。

据香港《南华早报》网站3月5日报道，北京市政府上周宣布，中关村的“高层次人才”可以通过直通车程序为外籍配偶和子女申请中国绿卡，中关村会在50个工作日，而不是通常规定的180天内处理相关申请，不过管委会没有透露具体从什么时候开始实行新政。

根据2011年人口普查的结果，生活在中国内地的外国公民超过60万人，不过在2004年颁布绿卡审批管理办法后的第一个十年期间，只有7356名外籍人士拿到了中国绿卡——他们中的大多数人都是在政府部门或与“国家重点项目”相关的实验室工作。

报道称，近年来，中国放宽了限制，将发放绿卡的范围扩展到其他一些领域，以寻求相关的技能。2016年，中国允许更大范围的外籍人士申请永久居留。

报道称，北京市公安局出入境管理总队相关人士说，2017年有662名外籍人士在北京提交永久居留申请，高于2016年的598人，是2015年提交申请人数的三倍。

设在北京的中国与全球化智库的秘书长苗绿说，最新举措不会对提交申请的绝对数量产生重大影响，不过这是中国努力吸引全球人才的重要迹象。

苗绿说：“美国总统特朗普正在控制移民，而中国则向全世界发出信号，表示正在为全球人才提供更加便利的条件，告诉他们可以来中国实现自己的梦想。”

她表示，其他城市可以效仿中关村的做法，“最近几年来，许多城市都在探索这方面的新政，它们会相互影响。”

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