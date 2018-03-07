台湾岛内选举“毁灭小组”重现江湖 目的只有一个

原标题：岛内选举之怪胎的“毁灭小组”，他们的目的只有一个…

[环球时报驻台北特约记者 陈雯萱]岛内今年11月底举行县市长选举，但有关参选人的负面新闻现在已经满天飞，台南市长参选人黄伟哲和陈亭妃日前都举证称自己遭到竞选对手抹黑；嘉义县也传出疑似选举赌盘、贿选等丑闻。有岛内媒体注意到，每到选举年，岛内就会冒出一些制造“黑函”的“毁灭小组”，这些消息真假难辨，目的只有一个，那就是“打趴”竞争对手。

台湾《联合报》6日报道称，民进党本周启动初选民调，“毁灭小组”又重现江湖。台南市长参选人黄伟哲日前自爆台南出现“灭哲计划”，有台南人士专门提供攻击黄伟哲的“黑函”数据，企图怂恿台北媒体爆料。黄伟哲竞选总部发言人邱莉莉表示，2月23日团队接获市民举报，有人委托某印刷厂大量印发20万份某周刊内容，只印单面的不实耸动标题，企图散播不具名黑函；他们在2月23日下午前往印刷厂了解，可惜晚了一步被他人载走。黄伟哲的对手、同为台南市长参选人的陈亭妃5日举行记者会并在脸书公布“毁妃三部曲”， 她表示，对手阵营先制作大量抹黑影片，接着购买假账号，利用假账号在网络大量散播抹黑影片。对手阵营选在民调前全力出击，让她感到心痛无奈。有民进党地方人士戏称，初选已经从“刀刀见骨”打到“刀刀断骨”。

《联合报》称，每次选情厮杀激烈，岛内就常出现“毁灭小组”，也有人叫“打X集团”。“挨打”的候选人最爱拿这种事来辩解，似乎“毁灭小组”就是为了打压他参选而存在；被影射抹黑的阵营一定气急败坏，但又很难拿出证据否认。

2008年“大选”时，民进党“总统”候选人谢长廷曾自爆称，马英九阵营某位幕僚主持“高雄小组”，策划“毁谢计划”。谢长廷阵营还暗指“毁谢10人小组”成员包括调查局高官、军方情报单位、媒体工作者等人，但时至今日，“毁谢小组”仍是一团迷雾。对于谢长廷的爆料，当时的国民党“总统”参选人马英九打趣说，他才听说有“毁谢计划”，但“打马计划，我倒是听了很多年”；马英九阵营当时的发言人苏俊宾则抗议称，麻烦谢长廷讲话精准一点，说出到底是谁，“如果是指我们，一定提告”。

民进党2007年“总统”初选期间，谢长廷和苏贞昌两大“天王”党内互打，“毁谢”“灭苏”传闻不断。苏系嫡系“立委”曾透露，听过党内传出“灭苏条款”，有人专门要修理苏贞昌。谢长廷阵营则大动作举行“政治黑手抹黑毁谢，落井下石相煎太急”记者会，痛批苏贞昌。

责任编辑：霍宇昂