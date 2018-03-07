刘永富：乡村扶贫资金使用将公示 接受社会监督

原标题：2018全国两会丨国务院扶贫办：乡村扶贫资金使用将公示，接受社会监督

新京报快讯（记者倪伟）3月7日下午，十三届全国人大一次会议举行记者会。国务院扶贫办主任刘永富针对扶贫资金冒领挪用现象表示，未来，财政分配的扶贫资金将一律公开，乡村两级扶贫资金、扶贫项目要公示公告，接受社会监督。同时，脱贫攻坚实行最严格的考核评估制度。

刘永富介绍，近几年我国扶贫资金大量增加。2012年的时候，全国财政专项扶贫资金不到500亿，去年达到了2000多亿，整合资金3000多亿，所以扶贫资金总量不少。然而，扶贫资金从中央到村，加强监管始终是个难题。其间，也发现贪污浪费、优亲厚友、挤占挪用等不少问题。

刘永富说，接下来将进一步采取措施把扶贫资金管好用好。首先是公开，中央财政、省级财政、市财政、县财政分配结果一律公开，乡村两级扶贫资金、扶贫项目要公示公告，接受社会监督。同时，目前正在部署在全国范围内进一步完善县级脱贫攻坚项目库。“先把项目编制出来，让项目等钱，不要让钱等项目，解决地方不会干、不敢干的问题。”

刘永富强调，对于扶贫资金冒领挪用现象，要发现一起查处一起。我国脱贫攻坚实行最严格的考核评估制度，一是22个省之间交叉考核、互相考核；二是第三方评估，专家学者、博士生、研究生、教授、研究员等1000多人去每个省考核；三是媒体暗访；四是资金绩效考核。

“这一系列的考核，通过年终考核和平时考核相结合、定性定量相结合，是一套完整的考核体系。”刘永富说，在今年刚刚结束的实地考核中，应对考核、企图蒙混过关、干扰考核等现象明显减少。

点击进入专题

责任编辑：张玉