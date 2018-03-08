中国潜水器深入印度洋科考 港媒:远海能力印紧张

原标题：中国潜水器深入印度洋科考 港媒：远海能力令印紧张

资料图：2016年6月7日，观众在国家“十二五”科技创新成就展上参观“潜龙二号”模型。新华社记者 王全超 摄

参考消息网3月8日报道 港媒称，中国无人潜水器“潜龙二号”在印度洋不断下潜至新的深度，在中国大洋49航次科考第二航段作业中完成了5次下潜。

据香港亚洲时报在线网站3月6日报道，这个无人潜水器能够潜至海面以下4500米。新华社报道称，“潜龙二号”能够进行无母船值守作业，同时还能够搭载多探测传感器模块，包括海底照相机和磁力探测器，获取大量近海底精细三维地形及近底地磁等分布特征数。

报道称，在3月5日结束的第二航段作业中，“潜龙二号”的水下作业时间共计141小时，使命总航程325公里，它的任务是在西南印度洋约300平方公里的勘探合同区内探测玄武岩及海洋生物、多金属硫化物和其他深海矿物资源。

2016年1月，“潜龙二号”的成功首潜也是在印度洋完成的，与此同时，国家海洋局说所有勘探作业都是在印度洋公海进行的，并强调了这个大洋及其独特的海洋地貌和丰富资源具有重要的科考意义。

报道称，然而新德里一直对中国船只、潜艇和潜水器在印度洋增加的活动保持警惕，中国展示远海能力的事实令印度担忧，因为相比之下，印度自己的海军和科考船几乎无法前往遥远的国际海域。

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