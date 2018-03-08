新京报：委员履职不靠名气靠提案 姚明讲得很中肯

原标题：委员履职不靠名气靠提案，姚明讲得很中肯 | 新京报两会快评

▲全国政协委员、中国篮协主席姚明。 图片来源：视觉中国

全国政协委员姚明日前在接受媒体采访时，谈到对政协履职的感受，呼吁舆论更关注委员的建议和提案的落实而非身份和名气。“不可否认名人效应有一定效果，但做提案是一件很严肃的事，不是靠名气就能执行下去。要把提案做的可执行可持续，成为能够影响很多人改变一些事的方案。”

姚明虽然是名人，但是，对政协委员履职的理解非常到位，这话说的也很中肯。

政协委员在全国两会这样严肃的政治场合上商讨国是，参政议政，直接关系着政府决策部署和民众的切身利益。重任在肩，每位委员能否提交高质量的提案，进行卓有成效的讨论，是否愿讲话、敢讲话、讲实话至关重要。

在两会中，一些“名人委员”既特殊也平凡。特殊之处在于，他们自带IP，为更多民众所熟知；平凡之处则是，在这个讲求平等和民主的场域中，所有政协委员都是一名“代议士”，都该抛开名气的光环，充分参与到研究、讨论当中，认真履职尽责。

而且，正因为他们具有高知名度，所以公众对名人委员往往寄予更多期待，期待他们为民众发声，提交有价值、高质量的提案。他们也需要以更扎实的调查、更深入的思考、更充分的论证，来回应公众的期待。

▲全国政协委员成龙。 图片来源：视觉中国

当然，名气也意味着能吸附更多的资源，如果他们能利用好其影响力，对提案的落实也会产生相当的加持作用。不过，这终究是建立在提案扎实、可行、有价值的基础之上。

两会不是名利场，名人委员不是“走红毯”。拿出自己的专业能力，在自己熟知的领域寻找真正的痛点，根据自己的专业背景提出切实可行的建议，如此，他们作为政协委员才真正有意义。

姚明呼吁关注提案而非名人身份，既是对其他“名人”的提醒，也可以看做他们的表态。这种务实的态度，体现了一个名人委员该有的自觉。

他今年的提案是有关普及专为青少年打造的“小篮球”项目——通过在小学推广小尺寸篮球、低篮筐、小场地的竞赛吸引更多孩子参与，这正是民间篮球运动发展的一个痛点。

抛开光环，提交专业、靠谱的提案，我们期待“名人委员”能在两会上展现出另一面的才华。

文 | 王言虎（媒体人）

点击进入专题

责任编辑：张玉