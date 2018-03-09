港澳办主任:惠台31条与中央支持港澳方针政策一致

原标题：2018全国两会丨港澳办主任张晓明：“惠台31条”与中央支持港澳的方针政策一致
港澳办主任张晓明在“部长通道”上回答记者提问。新京报记者 侯少卿 摄
新京报快讯（记者贾世煜 陈鹏 沙雪良）“惠台31条”措施，港澳同胞能否同等享受？今天（3月9日）下午，港澳办主任张晓明在十三届全国人大一次会议“部长通道”上表示，近期发布的促进两岸经济文化交流的31条措施，文件的精神和政策取向与中央支持港澳的方针政策是一致的。
张晓明也指出，产生积极社会反响的“惠台31条”措施，主要是根据两岸经济文化交流的实际情况和台湾同胞的具体诉求制定的，文件本身不适用于港澳。“31条”中有一些政策实际上在港澳已经实行了，比如前一段时间出台的港澳居民在内地学习、创业、就业、生活的政策措施，包括港澳同胞在内地就业可以享有与内地职工同等的社保待遇。
“随着港澳逐渐融入国家发展大局，与内地各方面交流合作日益深化，中央支持港澳、便利港澳居民在内地工作和生活的各项措施会陆续出台，一些措施会在粤港澳大湾区先行先试。”张晓明表示。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 王毅刚说完这句话 这国媒体就“兴奋”...
- 【 军事 】 中国军费预算将增长8.1% 达11070亿元
- 【 财经 】 买不到的茅台生肖酒：炒到3000仍无货
- 【 体育 】 英超-卢卡库破门曼联2球落后3-2逆转
- 【 娱乐 】 帕托表白迪丽热巴：中国最美的人之一
- 【 科技 】 消费者拼多多网购榨汁机竟只收到数据...
- 【 教育 】 食堂小哥狂飙英语走红 原来是海归学霸
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有