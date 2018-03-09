政府工作报告没写“港人治港” 港澳办主任这样说

原标题：2018全国两会丨港澳办主任张晓明：一国两制方针是总概念，包含“港人治港、澳人治澳、高度自治”内涵

新京报快讯（记者 王姝 陈鹏 贾世煜 沙雪良）今日（3月9日）下午，港澳办主任张晓明在十三届全国人大一次会议“部长通道”上表示，政府工作报告当中没有把“一国两制、港人治港、澳人治澳、高度自治”写全，省略后面十二个字，因而引起一些港澳人士的猜测，从概念和逻辑关系上说，一国两制方针是总概念，已经包含港人治港、澳人治澳、高度自治的内涵。

“我想主要是基于三个方面的考虑。第一，从概念和逻辑关系上说，一国两制方针是总概念，已经包含港人治港、澳人治澳、高度自治的内涵。第二，从港澳现在的实际情况看，更需要强调的重点是，对一国两制的理解和执行要全面准确。第三，我想也是为了节省篇幅，政府工作报告‘一字难求’，省掉12个字，也可以说是对政府工作报告精简篇幅的一大贡献。”张晓明说。

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责任编辑：张玉