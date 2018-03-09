长安街东二环等多条道路明上午采取临时交通管制

原标题：长安街及其延长线、东二环全线等多条道路明日上午采取临时交通管制

新京报快讯（记者 裴剑飞）今日（3月9日），记者从北京市交管局获悉，明日早高峰及上午时段，长安街及其延长线、机场高速、东二环全线、东南三环、西五环等多条道路将分时分段采取临时交通管理措施。

据市交管部门介绍，明日（3月10日）是周六，机动车不限行。受踏青出游、购物、聚会休闲、学生补习等多重因素影响，预计下午和晚间，东南部、东北部，包括东南三环、东北四环、东北五环、京通快速路及长安街一线、前三门大街等路段交通压力突出。

预计上午10时之后，北京周边主要高速路出京方向流量将有明显上升，市区的西单商圈、双井商圈、十里河商圈、玉泉营商圈、朝阳大悦城，西三环新兴桥区、北三环联想桥区等区域容易出现车多情况。

周六的午后及下午时段，北五环东段、京密路、机场高速、东二环北段、东南五环、京沪高速、东南三环、建外大街、西五环、阜石路、西四环、中关村大街、学院南路、大柳树路、车公庄大街、西二环北段、前三门大街、长安街及其延长线等路段，将会分时分段采取临时交通管理措施。

遇上述道路采取临时交通管理措施，可以根据实际情况，适时绕行北四环、学院路、鼓楼外大街、东四环、西大望路、姚家园路、朝阳北路、通惠河北路、广渠路、两广大街、榴乡路、莲石路、阜成路、平安大街、蓝靛厂南路等相邻道路。

此外，周六晚间在五棵松凯迪拉克中心有篮球赛事活动，预计五棵松周边交通压力大，建议球迷朋友乘坐公交、地铁前往。

交管部门提醒广大市民：出行前，广大市民朋友可以通过电台、室外显示屏、导航以及“北京交警”官方微博等渠道及时了解掌握交管部门发布的最新交通出行信息。

责任编辑：张玉