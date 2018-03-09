水利部长陈雷:全国已明确省市县乡四级河长32万名

原标题：2018全国两会丨水利部部长陈雷：全国已明确省市县乡四级河长32万名
水利部部长陈雷在“部长通道”上回答记者提问。新京报记者 侯少卿 摄
新京报快讯（记者 王姝 贾世煜 沙雪良 陈鹏）河长制、湖长制推行进展如何？3月9日下午，水利部部长陈雷在“部长通道”上透露，全国已经明确了省市县乡四级河长32万名，目前有2180个湖泊建立了湖长制。
“目前全面推行河长制取得了明显成效，全国有25个省份已经在2017年底建立了河长制，还有6个省份和新疆生产建设兵团将在今年6月底前全面建立河长制。全国已经明确了省市县乡四级河长32万名，其中省级河长336名，还有55名省级党政主要负责人担任总河长。”陈雷说，全国水域面积大于1平方公里的有2865个湖泊，目前有2180个湖泊建立了湖长制。
“下一步，将统筹推进河长制和湖长制，确保在今年6月底之前全面建立河长制，在今年年底之前全面建立湖长制。”陈雷表示。
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