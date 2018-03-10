西媒称中国单身女性独立乐观 老一辈头脑逐渐开放

原标题：西媒称中国单身女性独立且乐观 老一辈头脑逐渐开放

参考消息网3月10日报道 西媒称，随着时代的发展，年过三十、经济独立但依然单身的状况对中国女性而言已经不再是丢脸的事，她们顶住社会压力作出的不结婚生子的决定也逐渐得到家人的支持，独立的单身女性正在改变中国社会。

据埃菲社3月7日报道，在中国，很多这样的女性曾被蔑称为“剩女”——按照老传统，女人必须在30岁之前找到如意郎君，否则就会被旁人耻笑。然而，如今越来越多的中国女性开始与社会压力抗争，将生活的决定权掌握在自己手中，在她们心目中，结婚必须出于爱而不是迫于社会压力，老一辈人也不再抱着陈旧思想不放，头脑越来越开放。

最新官方数据显示，中国的结婚率越来越低，2016年的登记结婚人数约为1140万对，同比下降6.7%，近年来中国的结婚率一直呈现下降趋势。

一位单身女性在接受媒体采访时表示：“我对现在的单身生活很满意，不但能全身心地投入工作，还可以尽情享受生活。”自从4年前来到北京打拼，她的事业一直朝着好的方向发展，如今已经成为知名连锁餐厅的负责人，虽然她也承认最大的困难来自家人，但她现在已经成功说服了父母。

这位女性表示，自己在离开家乡天津的时候，很多朋友都警告她不出几年就会后悔，因为在北京很难找到心仪的另一半。但她表示：“我从来都没有后悔，现在考虑婚姻还为时尚早，婚姻让我感到恐惧，因为你必须把自己交给另一个人。”

报道称，在由男性主导的商界闯出一片天地对一位年轻的女性而言并不容易。她表示：“我曾经遇到过男权思想很严重的人，他们根本不懂得尊重女性。”

另一位接受采访的单身女性是一名身在北京的36岁的教师，她说：“我的人生使命并不是结婚，我并不在乎社会施加的压力。”虽然她并不想一辈子单身，但她认为结婚绝不是一项义务。她说：“首先我要爱上这个人，然后才会考虑结婚生子。”

报道称，这些把事业放在婚姻之上的女性曾被贴上“傲慢、物质和自私”的标签，然而，虽然现在很多独立单身女性在说起自己的年龄和婚姻状况时依然有些羞涩，但是这些话题已经逐渐不再是禁忌。很多和她们情况相似的中国单身女性都被迫遵从父母的意愿一次又一次地相亲，她们例行公事地奔波于一场场相亲会之间，面对“你多大了？”、“赚多少钱？”、“你有房子吗？”等问题早已麻木。试想在这种环境中，怎么可能迸发出爱情的火花？

然而，很多中国单身女性依然保持着乐观的态度，她们相信中国的新一代正在发生改变，同时也在改变着老一辈的陈腐思想。面对离婚率和出轨率高企的残酷现实，很多父母也希望自己的女儿采取宁缺毋滥的原则。（编译/刘丽菲）

责任编辑：霍宇昂