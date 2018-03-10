人民日报：半岛问题的积极势头应当保持下去

原标题：半岛问题的积极势头应当保持下去（钟声）

《 人民日报 》（ 2018年03月10日 03 版）

有善意方能争取和平，促缓和方能创造机遇

3月9日，习近平主席应约同美国总统特朗普通电话，着重就当前朝鲜半岛局势和两国关系深入交换意见。习近平指出，中方坚定致力于实现朝鲜半岛无核化、维护朝鲜半岛和平稳定，坚持通过对话协商解决问题。特朗普表示，事实证明，习主席坚持美国应该同朝鲜开展对话的主张是正确的。美方十分感谢并高度重视中方在朝鲜半岛问题上的重要作用，愿继续密切同中方的沟通协调。

在朝鲜半岛局势出现积极变化的情况下，中美两国领导人的通话具有深意。这次通话再次确认了中美两国共同推动对话协商解决半岛问题的大方向，也向世界表明在半岛问题上，中美正开展有效沟通协调，中国的建设性主张和作用得到有关各方认可与赞赏。

今年年初以来，朝韩双方抓住冬奥会契机展开密集互动。2月10日，韩国总统文在寅在首尔会见了参加平昌冬奥会开幕式的朝鲜政坛元老金永南和朝鲜最高领导人金正恩特使、朝鲜劳动党中央委员会第一副部长金与正，金与正转交了金正恩的亲笔信。3月5日，金正恩在平壤会见了韩国特使团，韩方也转交了文在寅的亲笔信。朝韩双方商定将于4月底在板门店韩方一侧“和平之家”举行领导人会谈，这将是朝韩领导人会谈首次在韩国境内举行。3月9日，美国总统特朗普表示，他与朝鲜最高领导人金正恩的会面“正在计划中”，朝鲜半岛问题“正在取得重大进展”。一系列积极互动为冰封已久的半岛局势注入了久违的暖流。

有关积极互动再次证明，只有对话协商才是解决半岛问题的正途，只有有利于地区和平稳定的举措才是地区各国乃至国际社会的共同期盼。联合国秘书长古特雷斯发表声明，对近日朝韩会谈取得的进展表示欢迎，并强调需要保持这一势头，为半岛找到一条和平道路；俄罗斯外交部副部长莫尔古洛夫表示，俄方打算协助推动、扩大和加深朝韩之间的对话。

作为朝鲜半岛近邻和联合国安理会常任理事国，中国多年来本着对半岛和平和地区稳定负责任的态度，为推动谈判解决半岛问题作出了不懈努力，发挥了独特的、不可或缺的作用。

近期半岛问题的转圜与中国提出的“双暂停”倡议密切相关。平昌冬奥会期间，朝鲜没有进行新的核导试验，美韩也暂停了针对朝方的军演。如今，朝鲜方面进一步承诺在接下来一段时间内暂停核导试验。应当认识到，这些缓和的信号正是“双暂停”引生的效应。“双暂停”倡议是一剂对症下药的良方，为南北改善关系创造了窗口期。另一方面，朝韩对话对朝美对话产生的促进作用，与中国主张的“双轨并行”思路相符，即实现半岛无核化和建立半岛和平机制两条轨道，按照同步对等原则一并推进，最终一揽子解决，以实现半岛的长治久安。

在半岛问题上，中国积极发挥建设性作用，既有为地区国家和人民利益的考量，也有为当今世界维护和平的担当。中国坚决不允许半岛生战生乱，因为这不仅会伤害朝韩两国人民，也会严重威胁中国国家利益以及其他地区国家利益。

有善意方能争取和平，促缓和方能创造机遇。在当前解决半岛问题显现曙光的情况下，各方尤须拿出政治勇气、作出正确决断。只有努力把积极势头保持下去，才能一鼓作气，推动半岛问题朝着国际社会共同期待的方向不断取得进展。中方将继续为此作出不懈努力，也希望各方共同朝着这一目标努力。

责任编辑：霍宇昂