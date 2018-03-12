安徽省长:两高报告有力回应人民对司法公正的期待

原标题：安徽省省长：有力回应人民群众对司法公正的关切期待

全国人大代表、安徽省省长李国英。闫晶晶 摄

正义网北京3月12日电（记者闫晶晶 吴贻伙）3月10日，安徽代表团举行全体会议和小组会议审议两高工作报告。全国人大代表、安徽省省长李国英表示完全赞成两高报告。

李国英说，两高报告全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，总结工作用事实说话、用数据表达，分析问题不回避、找得准，部署工作方向明确、路径正确、措施精确，把握了中国特色社会主义法治道路的前进方向，旗帜鲜明地树立起努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的工作目标，有力地回应了人民群众对司法公正的关切期待。

李国英表示，地方政府要全力支持保障两高改革发展，积极营造依法独立公正司法的良好环境，强化深化司法改革的有力保障，凝聚支持司法发展的强大合力，不断提升司法服务保障经济社会发展的能力和水平，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

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责任编辑：张玉