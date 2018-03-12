安徽省长:两高报告有力回应人民对司法公正的期待

原标题：安徽省省长：有力回应人民群众对司法公正的关切期待
全国人大代表、安徽省省长李国英。闫晶晶 摄
正义网北京3月12日电（记者闫晶晶 吴贻伙）3月10日，安徽代表团举行全体会议和小组会议审议两高工作报告。全国人大代表、安徽省省长李国英表示完全赞成两高报告。
李国英说，两高报告全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，总结工作用事实说话、用数据表达，分析问题不回避、找得准，部署工作方向明确、路径正确、措施精确，把握了中国特色社会主义法治道路的前进方向，旗帜鲜明地树立起努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义的工作目标，有力地回应了人民群众对司法公正的关切期待。
李国英表示，地方政府要全力支持保障两高改革发展，积极营造依法独立公正司法的良好环境，强化深化司法改革的有力保障，凝聚支持司法发展的强大合力，不断提升司法服务保障经济社会发展的能力和水平，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
勤政日历
带你阅尽地方政要每日动态
推荐新闻
- 【 新闻 】 政协主席副主席建议人选名单审议通过
- 【 军事 】 中国军费预算将增长8.1% 达11070亿元
- 【 财经 】 房产税终于说清楚了：首先是调节税！
- 【 体育 】 英超-奥巴梅扬进球 阿森纳3-0终结3连...
- 【 娱乐 】 陈思诚背佟丽娅游长城照曝光 评论亮了
- 【 科技 】 马斯克：火星旅行有望2019上半年开启
- 【 教育 】 90后大学生择偶标准令人大跌眼镜
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有