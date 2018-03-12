湖南代表团热议全国人大常委会报告:彰显监督勇气

原标题：湖南代表团热议全国人大常委会工作报告
彰显了制度底气法治正气和监督勇气
正义网北京3月12日电（记者 高扬）“全国人大常委会工作报告站位高、工作实、方向明，听上去很有味道。各项工作的开展始终坚持党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一，充分体现了人民代表大会制度的优越性。”3月12日，全国人大代表，湖南省委常委、省纪委书记傅奎在审议全国人大常委会工作报告时说。
湖南省公安厅党委副书记、常务副厅长袁友方代表认为，全国人大常委会工作报告工作总结客观全面，亮点纷呈，经验分析高度凝练，弥足珍贵，工作建议思路清晰，是一个主题鲜明、内涵丰富、求真务实的好报告，完全赞同。“工作报告深化了对人大工作定位和工作规律的认识，充分彰显了人民代表大会制度的制度优势和政治优势；过去五年，全国人大针对社会发展中存在的短板立法，为急需而立，立以致用，展示了法治的正气；加强对宪法法律实施和一府两院工作的监督，健全执法检查工作机制，充满了监督的勇气。”傅奎代表说。
“全国人大常委会工作报告站位很高，2018年工作建议饱含重托。五年来，全国人大认真履行宪法法律赋予的职责，对人民代表大会制度不断创新，取得了历史性成就。身为全国人大代表，我为全国人大这几年取得的成绩深感自豪。”湖南佳惠百货有限公司董事长李小红代表说。
中国石化销售有限公司湖南石油分公司总经理黄河代表认为，报告充分体现了坚持人民代表大会制度的制度自信和文化自信，过去五年全国人大立法数量多、分量重、效果好、节奏快，始终坚持以人为本，立法为民，更加突出保障和改善民生。建议多措并举，加强培训，提高人大代表依法履职的能力和水平，更好地发挥人大和人大代表的作用。
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