湖南代表团热议全国人大常委会报告:彰显监督勇气

原标题：湖南代表团热议全国人大常委会工作报告

彰显了制度底气法治正气和监督勇气

3月12日下午，湖南代表团举行小组会议，审议全国人大常委会工作报告。记者张哲 摄

3月12日下午，湖南代表团举行小组会议，审议全国人大常委会工作报告。记者张哲 摄

全国人大代表胡春莲（左）全国人大代表陈勇彪（右）在全国人大代表朱登云提出的联名附议代表签名附页中签名附议。记者张哲 摄

全国人大代表金进尧（左）全国人大代表吴继发听取代表发言。记者张哲 摄

全国人大代表欧阳赏莲（左）全国人大代表许仲秋热议全国人大常委会工作报告。记者张哲 摄

全国人大代表刘飞香（左）全国人大代表成新湘热议全国人大常委会工作报告。记者张哲 摄

会后全国人大代表雷冬竹接受媒体采访。记者张哲 摄

全国人大代表唐纯玉（左一）全国人大代表聂鹏举（左二）全国人大代表屈胜（左四）在全国人大代表圣辉提出的联名附议代表签名附页中签名附议。记者张哲 摄

全国人大代表王少峰（左）全国人大代表谢勇（中）全国人大代表周敏翻阅当日简报。记者张哲 摄

全国人大代表张灼华（左）全国人大代表田红旗热议全国人大常委会工作报告。记者张哲 摄

全国人大代表游劝荣（左）全国人大代表刘莲玉热议全国人大常委会工作报告。记者张哲 摄

全国人大代表戴立忠（左）在会上发言，全国人大代表谭泽勇记录发言。记者张哲 摄

正义网北京3月12日电（记者 高扬）“全国人大常委会工作报告站位高、工作实、方向明，听上去很有味道。各项工作的开展始终坚持党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一，充分体现了人民代表大会制度的优越性。”3月12日，全国人大代表，湖南省委常委、省纪委书记傅奎在审议全国人大常委会工作报告时说。

湖南省公安厅党委副书记、常务副厅长袁友方代表认为，全国人大常委会工作报告工作总结客观全面，亮点纷呈，经验分析高度凝练，弥足珍贵，工作建议思路清晰，是一个主题鲜明、内涵丰富、求真务实的好报告，完全赞同。“工作报告深化了对人大工作定位和工作规律的认识，充分彰显了人民代表大会制度的制度优势和政治优势；过去五年，全国人大针对社会发展中存在的短板立法，为急需而立，立以致用，展示了法治的正气；加强对宪法法律实施和一府两院工作的监督，健全执法检查工作机制，充满了监督的勇气。”傅奎代表说。

“全国人大常委会工作报告站位很高，2018年工作建议饱含重托。五年来，全国人大认真履行宪法法律赋予的职责，对人民代表大会制度不断创新，取得了历史性成就。身为全国人大代表，我为全国人大这几年取得的成绩深感自豪。”湖南佳惠百货有限公司董事长李小红代表说。

中国石化销售有限公司湖南石油分公司总经理黄河代表认为，报告充分体现了坚持人民代表大会制度的制度自信和文化自信，过去五年全国人大立法数量多、分量重、效果好、节奏快，始终坚持以人为本，立法为民，更加突出保障和改善民生。建议多措并举，加强培训，提高人大代表依法履职的能力和水平，更好地发挥人大和人大代表的作用。

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责任编辑：刘德宾 SN222