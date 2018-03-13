政协委员谈银保整合:原有模式已不适应当前金融业

原标题：2018全国两会丨政协委员范小云谈银监会、保监会职能整合：原有模式已不适应当前金融业

全国政协委员、南开大学金融学院常务副院长范小云。新京报记者 陶冉 摄

新京报快讯（记者 侯润芳）今天，十三届全国人大一次会议召开第四次全体会议，听取国务委员王勇关于国务院机构改革方案的说明。国务院机构改革方案显示，将中国银行业监督管理委员会和中国保险监督管理委员会的职责整合，组建中国银行保险监督管理委员会，作为国务院的直属事业单位。

为何两个监管部门要进行职能整合？整合后将带来哪些影响？职能整合要解决哪些问题？整合过渡期多久？新京报就这些问题专访了全国政协委员、南开大学金融学院常务副院长范小云。在她看来，原有的银行、保险分业监管的机构监管模式已经不适应当前中国金融业发展的现实。

新京报：为什么要将两个监管部门职能整合？

范小云：两个监管部门的合并和功能调整顺应了当前国际金融监管趋势和我国金融发展具体形势的演变，提升了我国金融监管能力，对完善国家治理机制和能力起到了重要支持作用。合并的主要原因大致有两点：第一，中国金融体系变的日益复杂，越来越体现出综合经营的特点，银行与银行，银行与保险、信托等非银行金融机构之间的关联性日益紧密，原有的银行、保险分业监管的机构监管模式已经日益不适应当前的中国金融业发展的现实，迫切需要向功能监管模式转型。

第二，银监和保监分立的体制由于在复杂金融体系下很难理清监管责任，容易出现监管空白和交叉监管，也不利于监管问责，而将二者合并可以最大限度的克服部门利益，强化综合监管，提高统筹协调的效果。

新京报：银监会和保监会进行职能整合后会带来哪些影响？

范小云：可以部分解决中国金融分业监管体制导致的缺乏协同、沟通效率低下的问题，从而更大程度上治理中国金融业的乱象丛生，消除监管盲点，防止监管套利，避免风险的交叉感染，有效降低中国金融系统性风险水平。

新京报：银监会和保监会的职能整合是否需要解决一些问题？

范小云：银监会和保监会的合并是重大的中国金融监管体制重塑，在合并过程中必然会遇见多个层面上的问题或困难。第一，在法律体系方面，需要对原有大量法律法规进行梳理和调整，并且如何具体界定向中央银行转移的法律范围也是要慎重研究的。

第二，需要克服思想认识和利益调整方面的阻力，比如银监和保监合并后的宏观审慎协调问题仍然比较突出，既需要整合两会的原有金融监管职能，又要加强和央行在央行宏观审慎政策决策方面的沟通，如何降低协调成本是一个需要认真考虑的问题。

第三，要注意到两个监管机构合并后，银行业和保险业内在的深刻联系关系得到认可和重视，对共同风险的识别成为新课题，并且短期内存在对市场和银行保险机构监管秩序的冲击，要把改革的时间点把握好，才能出更好的政策效果。

新京报：银监会和保监会可能会存有多久的过渡期，这中间是否会出台一系列具体的措施？

范小云：可能需要参照国际监管标准，并结合中国国情，全面梳理中国银行、保险业各类业务监管规则，填补法规空白，及时更新业务和风险发展的监管规制，预计可能会有涉及银保合作方面的新监管措施的出台。

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责任编辑：张玉