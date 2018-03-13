台湾女士官为吸引人参军 发帖留电话称“找人陪”

原标题：这是在征兵？台美女士官为吸引人参军留电话“找人陪”

张贴募兵广告的台军美女士官

[环球网综合报道]台军推行“募兵制”陷入巨大困境，不少军队干部都挖空心思，在社交网站上分享募兵讯息，拉人入营。其中，一位现役的美女士官更公开贴出“我想找个人陪我，你愿意吗？”甚至留下联络电话号码。对此，网友纷纷表示：“我觉得hen可以！”

据台湾“联合新闻网”3月13日报道，一名名为Hong-Lin Chen的女士官在个人脸书（Facebook）上张贴这个公开讯息，文中称，她今年在台军服务已是第八年，“很乐在其中，也从没有后悔”，在这八年，她学会了很多做人的道理、处事的方法，也认识了很多于公互相帮忙，于私互相关心的伙伴。

这名陈姓士官在贴文中表示，还记得八年前，她连一下伏地挺身（编者注：俯卧撑）都做不起来，在勤劳的训练之下，现在的她，整个进步59倍。八年前的她，想说什么就说什么完全不经大脑，现在的我学会凡事三思而后言，多想一下再说出来。“所以我想找个人陪我一起亲身感受这些”。

林姓女士官身穿台军军服

接着，她更进一步诱导，这礼拜又听到一个新方案，如果你的年龄符合22-32岁又大学毕业，你就可以进来服役一年，月薪$48990（新台币，约合人民币13125元），这很适合对“国家”有热情又想存一笔钱的人，如果有兴趣，欢迎私讯我或者拨打0909-900xxx。

对此，有网友显然“上钩”，表示“开头第一句话应该让不少人心动了”、“这是征老公吗？”“我觉得hen可以”、“国军有你真好”。但也有人认为，台军军营招募压力太大了，居然出此下策吸睛。

台湾当局防务部门近日为募兵难伤透了脑筋，无独有偶，日前防务部门在网络上发布了三则征兵广告，很快便被网友发现，无论是内容风格还是创意都神似日本的Loto7乐透广告。

当时有不少网友就批评，“（日本广告）超经典，抄那么有名的还真敢”，“看乐透广告人家会想买，看这蠢广告谁会签下去”，“把签台军对比买乐透”，“民进党从上到下都媚日”。

责任编辑：张迪