北京园林绿化局:频繁出现的飞机撒药灭蛾为假消息

原标题：北京市园林绿化局：“飞机撒药灭蛾”为近几年频繁出现的假消息

新京报快讯（记者刘洋）昨天，新京报记者报道了全国有12个省、市相关部门辟谣同一条网传消息——“近期要飞机撒药灭蛾，不要到户外活动”。今天（3月13日），北京市园林绿化局也在其官方微博进行了说明，称北京正常的林业防治手段，并不会影响居民生活。

北京市园林绿化局贴出了近期在各地的网络传言，并介绍称，这是近几年来频繁出现在社交平台上的假消息。北京并没有帖子中提到的“园林办”这个机构。“飞机撒的药对人体无害，预计飞机撒药的时间也不对，这就是彻头彻尾的谣言，不要再传了。”

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