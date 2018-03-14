澳媒：特朗普关税手段小菜一碟 难敌中国经济武器

原标题 澳媒：特朗普关税手段是小菜一碟 难敌中国经济武器

参考消息网3月14日报道 澳大利亚《悉尼先驱晨报》网站3月12日刊登题为《唐纳德·特朗普的硬汉式表演敌不过中国的经济武器》的文章称，在美国和中国目前的经济战中，美国总统采取了一种适合另外一个时代的古老武器——关税。这是一种在17世纪重商主义名义下的斗争中备受青睐的武器。他演戏一般挥舞着这一武器，而世界媒体和市场则屏息静观。

文章称，事实上，这对中国来说仅仅小有不便。大宗商品分析师吉姆·伦农说，“中国明显是世界上的一支主导力量”，它去年生产的钢铁占世界产量的一半，是美国产量的10倍。他说：“这算不上什么大事，因为美国只是世界供求关系中很小的一部分。”更重要的是，中国已经远远超越了这种预期的贸易战，而是转向了一种更聪明、更微妙的经济竞争形式。

文章称，就在特朗普挥舞蹩脚的17世纪的关税武器之际，中国拿出的是威力更强大的21世纪的武器——人民币。我们知道特朗普的假硬汉策略会带来何种后果。他提议对进口钢铁和铝制品加征关税的做法是愚蠢的，因为过往经历告诉我们，这些措施会给自己带来伤害，最终弄巧成拙。

文章称，给自己带来伤害是因为这将推高美国的钢铁和铝制品的价格。而且尽管这一举措可能帮助金属生产企业，但它将损害许多使用金属的企业。

文章称，乔治·W·布什2002年曾采取过同样措施，对钢铁进口征收30%的关税，但豁免了加拿大产品。这对美国的钢铁企业确实有帮助。但对于依靠钢铁制造汽车、集装箱、推土机等的企业来说，同期利润则下降了150亿美元。这些企业裁掉了20万工人。

伦农指出：“这将让美国使用钢铁的企业变得更加没有竞争力。”一年半之后，布什在欧盟和日本威胁进行报复后取消了这一关税。现在，这些国家再度扬言进行报复绝非巧合。

文章称，这也是为什么这些做法会弄巧成拙。它们惹恼和疏远的不仅是美国的对手，还有美国的朋友。

文章称，中国选择的武器的高明之处部分在于，这是人们迫切欢迎的。中国在全世界范围的投资活动规模庞大且增长迅速。中国提出的“一带一路”倡议——修建公路、铁路、港口、大坝和水力发电站以及管道等——旨在将亚洲和欧洲连接起来，这一倡议可能向南一直延伸到澳大利亚和南太平洋，向西可能到非洲。

文章称，迄今为止，人口占世界三分之二的60多个国家已参与“一带一路”倡议，热切盼望着中国的资金。

文章认为，与中国庞大的投资项目的规模和实力相比，特朗普的关税手段仅仅是小菜一碟，而且更可能损害美国而非中国。

责任编辑：张岩