大陆惠台措施打动岛内这群人 “独派”玻璃心已碎

原标题：大陆惠台措施打动岛内“天然独” “独派”玻璃心已碎…

[环球网综合报道]针对大陆上月底推出的31项惠台措施，台《远见杂志》日前发布一项民调显示，无论是认同大陆友善、或是愿意前往大陆发展的比例中，“天然独”年轻世代（18至29岁）的占比都是最高的，且超过70%的年轻人不相信蔡英文当局有应变能力。

这……岛内“独派”看了这个数据又该心塞了吧，一直蛊惑诱导的“天然独”们要倒戈了。

台湾“中时电子报”14日报道称，《远见杂志》日前调查研究，在大陆推出了31项惠台政策后，从年龄层来看，认为大陆友善的占比，是从最高的“天然独”世代往下递减的。但10年前，该杂志也调查发现，岛内年轻族群（18至29岁）认为大陆“不友善”的占比高达50.8%，如今已降至39.8%。

针对近来岛内民众意向，调查提醒民进党当局面临三大警讯：第一，泛绿民众有48.1%的人不相信蔡英文当局有因应能力；第二，过去最支持民进党的年轻族群（18至29岁），不仅认为大陆对台的态度友善占比最高，愿意去大陆发展的占比也最高（59.6%）。另有66.7%的年轻人认为大陆31项惠台措施对稳定两岸关系有帮助，却有71.3%的人对台当局的应变能力感到没信心，且高过所有平均值（68.5%）；第三大警训是，全台科学园区、工业区密度最高的桃竹苗地区，愿意去大陆发展的占比为50.3%，认为31项惠台措施对稳定两岸关系有帮助占比更是高达61.4%，显示此地区更为务实乐观地看待31项惠台措施。

此前，针对大陆推出的31项惠台政策，台湾行政机构负责人赖清德宣称“大陆惠台政策最后的目标都是吞并台湾”，台“陆委会”也针对此次两会《政府工作报告》中“为台胞提供同等待遇”等政策，妄称大陆“背后隐藏了政治前提、目的与手段”，甚至提出“中国经济殖民论”。

但与台当局的反应不同，岛内各界则认为大陆春节之后的“超级大礼包”暖意融融。台湾政论节目主持人黄智贤接受《环球时报》记者采访时称，“每一条都确确实实帮台湾人开展了未来无限的可能性。这31条不是条文，是打开门对家人的拥抱与关爱”。台达电发言人周志宏也表示，过去大陆政策对外来产业政策的要求是以陆资为主，《关于促进两岸经济文化交流合作的若干措施》打破了过去一些限制，只要有在当地经营的台湾业者一定受惠。台湾TVBS副总郝孝祖则从影视界角度分析，31项新政策可以让两岸影视交流愈来愈紧密，从事文化创意的人员不再有隔阂限制，可以全心全力参与。

责任编辑：张岩